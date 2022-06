IMSS Veracruz Sur pide reforzar acciones contra el contagio de COVD-19

La titular del IMSS Veracruz Sur, María Magdalena Chiquito Rivera, pidió a todas las personas reforzar sus acciones de prevención contra el contagio de coronavirus, pues aún sigue habiendo casos. Indicó que si se tiene puntual cuidado se rompen las cadenas de contagio por COVID-19.La médica indicó que, ante la temporada de fin de los ciclos escolares, se realizan eventos masivos, por lo que dijo que es importante que se ponga en práctica el uso correcto de cubrebocas, lavado continuo de manos con agua y jabón o utilizar alcohol gel al 70 por ciento y sana distancia de al menos 1.5 metros.“Este es un llamado a toda la población a que seamos responsables y cuidemos de nosotros mismos, porque al cuidar nuestra salud estamos cuidando la de nuestra familia, amigos, compañeros, etcétera. En nuestras manos está que la contingencia no se siga extendiendo”.Y aunque reconoció que gracias a las jornadas de vacunación que se han realizado contra el virus del SARS-CoV-2, se ha logrado inmunizar a la mayoría de la población; aún hay muchas personas las cuales no han iniciado el esquema de vacunación.“A pesar de que ya se vacunó a la mayoría de las personas mayores de 18 años, hay quienes no han recibido ninguna dosis, es importante que sepan que la vacuna nos protege de tener consecuencias graves en caso de llegar a contagiarse con esta enfermedad”.La titular del IMSS en Veracruz Sur señaló que lo recomendable es quedarse en casa y evitar las aglomeraciones, pero en caso de ser necesario salir, no olviden portar el cubrebocas correctamente cubriendo nariz y boca, realizar el lavado constante de manos con agua y jabón o bien, con alcohol gel al 70 por ciento de concentración, así como usar el estornudo de etiqueta.Por último, la funcionaria recomendó mantenerse alerta ante cualquier síntoma relacionado con enfermedades respiratorias, acudir al Módulo de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS), de su unidad de Medicina Familiar (UMF) más cercana.