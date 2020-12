IMSS Veracruz Sur ya sólo atiende a 10 pacientes por COVID

La Delegación Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz, pasó de atender a 200 personas por COVID-19 en cinco hospitales a sólo 10 en los últimos días, confirmó el jefe de Prestaciones Médicas, Luis Arturo García Vázquez.



Recordó que el pico de la pandemia la vivieron en julio, agosto y septiembre, sin embargo, esto no quiere decir que la población debe relajar las medidas.



Sostuvo que los hospitales que atendieron a pacientes con coronavirus en toda la delegación fueron los de Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosamaloapan, Córdoba y Orizaba, pero ahora solo operan con áreas COVID-19 los de Coatzacoalcos y Orizaba.



"Antes teníamos habilitados más hospitales, pero en este momento de la pandemia que estamos en semáforo verde y que son prácticamente un 15 por ciento en relación a lo que tuvimos en julio, agosto y septiembre, son ahora solo dos los que tenemos habilitados", dijo.



Agregó que aunque ya no todos los hospitales tienen área COVID, no significa que si llega algún paciente no vaya a ser atendido.



García Vázquez hizo un llamado a la población en general para no descuidarse y comenzar a salir a las calles y/o dejar de usar el cubrebocas, pues reiteró que la pandemia aún no concluye.



Recordó que actualmente tienen una campaña nacional denominada "quédate en casa" con la que invitan a la gente en estas fiestas decembrinas a no hacer reuniones con aglomeraciones.



“Hay otros estados donde ya repuntó, si nosotros el estado de Veracruz no nos cuidamos y no tomamos las medidas sanitarias necesarias seguramente tendremos un repunte casi o igual cuando fueron los meses pico de julio, agosto y septiembre”, finalizó.