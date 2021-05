Inaceptable cobrar pensiones en UMAs, la base debe ser el salario: Dulce Méndez

La Coalición de Pensionistas del estado de Veracruz, (COPIPEV) exigen que se respete el salario mínimo como unidad de medida para el pago de pensiones y no con la UMA (Unidad de Medida y Actualización) que trata de imponer el Gobierno Federal, lo cual quedó de manifiesto en la reunión que sus principales directivos estatales sostuvieron con la candidata a diputada federal del partido Movimiento Ciudadano, Dulce Méndez de la Luz Dauzón.



Con la presencia y voz de la presidenta estatal de la Coalición, Dolores Martínez Amilpa, señalaron que en sus 30 delegaciones en el Estado, están sabidos que el propósito de su organización es defender que la pensión de cada uno de los 1,500 pensiones sea en realidad una prolongación del salario que percibían durante su vida como trabajadores activos, por lo cual les resulta inaceptable que se les pague con base en UMAs.



Aceptar que se les pague el salario con base en UMAs, significaría que perderían más del 36 por ciento de sus ingresos actuales.



Durante la reunión sostenida con la candidata por el distrito de Xalapa, ejemplificaron que el salario mínimo desde el 1 de enero de 2021 es de $141.7; mientras que la UMA en este mismo periodo es de $89.62; es decir, únicamente el 63.24% con respecto al salario mínimo.



La candidata Dulce Méndez de la Luz, comentó que a partir de 2016 se introdujo la UMA para empezar a sustituir al salario mínimo como unidad de medida y determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuesto previstos en las leyes federales, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. Y dijo: “Hago mía su propuesta de que se les respete en su jubilación al salario mínimo como medida y no la UMA, toda vez que la pensión no es una dádiva sino la aportación de los trabajadores durante su vida productiva”.



Ahí mismo el maestro Adrián Mendieta dijo que existe una economía muy dañada en el país y convoca a los legisladores federales y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para anteponer un criterio humano en la toma de sus decisiones. “Resarcir el daño de los fondos de pensiones del Estado es una responsabilidad de todos”, afirmó.



Por su parte, la candidata Méndez de la Luz dijo que después de que la SCJN establece un criterio obligatorio el resto de las autoridades deben aplicarlo, por lo que para revertirlo se requiere una reforma que aclare que la pensión es una extensión del salario y, por ello, éste debe ser el que se utilice para calcularla.



Por ello los felicitó, por hacer suyas no solo sus causas, sino la de todos los trabajadores en activo que actualmente cotizan y que serán los más afectados si no se organizan y anticipan.



En la reunión estuvieron presentes también Miguel Castillo, candidato de Movimiento Ciudadano a la diputación federal por Xalapa Rural, así como Graciela Morales, Rafael Mejía, Socorro Gutiérrez, Nicolè González Riande, Agustín Aguirre, Adrián Mendieta, Concepción Sánchez y Tere Jiménez, representantes de COPIPEV.