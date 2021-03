Inadmisibles cobros impone CFE a comunidades indígenas de la sierra de Zongolica

Cobros de más de 3 mil por ciento de lo que venían pagando en sus recibos de luz motivaron la inconformidad de la población de los municipios de Tequila, Atlahuilco, Texhuacan y Soledad Atzompa y las manifestaciones que estuvieron realizando desde el mes de febrero.



Es el caso de la señora Marina Pérez López, quien en febrero del 2020 pagó 216 pesos; en abril 94 pesos; en junio, 174; en octubre, 147; y en diciembre 95 pesos; sin embargo, el pasado mes de febrero su recibo le llegó por 2 mil 414 pesos.



Sin embargo, esa cantidad es mínima en comparación con el cobro que recibió otro usuario, quien pasó de pagar en los mismos bimestres del 2020 las cantidades de 217 pesos; 106 pesos, 112 pesos, 147 pesos y 87 pesos en el bimestre de diciembre, a 11 mil 436 pesos en febrero pasado.



Situación similar afronta una ciudadana de Tequila, que pasó de pagar poco más de 400 pesos en su último recibo del 2020, a 15 mil 320 pesos, recursos que le ha sido imposible cubrir, pues si con trabajos logra pagar su consumo normal, no sabe qué podría hacer para reunir esa cantidad si la CFE resuelve que los tiene que pagar.



Una situación parecida afronta la comunidad completa de Próspero Pineda, municipio de Acultzingo, en donde por su servicio de la bomba que les surte de agua les están pidiendo que cubran casi 800 mil pesos.



“La situación es que llegaron a cortar la luz, pero el pueblo no los dejó. Nosotros nos oponemos porque no es justo la cantidad que nos están cobrando. Nos cobran 753 mil pesos de una deuda de 10 años”, expusieron tres habitantes de esa localidad.



Sin embargo, indicaron que se cuentan con recibos de que han estado pagando esos 10 años.



Dijeron desconocer por qué de repente les llegó esa cantidad y ni siquiera han podido averiguarlo.



Señalaron que no es posible que la CFE haya dejado pasar 10 años y ahora les quiera cobrar esa cantidad que para ellos es imposible de cubrir.



“La gente es sencilla, humilde, somos 247 familias, para juntar 753 mil pesos, algunos quizás sí podríamos pagar, pero otros son gente muy humilde”, mencionaron.



Comentaron que han estado tocando puertas, pero ya están hartos, porque en todos lados reciben promesas.



Agregaron que hace mes y medio les llegó la notificación y desde entonces han querido llegar a un acuerdo, pero no han podido lograrlo.



“No nos negamos a pagar, pero que sea lo justo”, señalaron los tres pobladores.



Puntualizaron que en la misma situación están las comunidades de Sierra de Agua, Coxolitla, Puente de Guadalupe, habitadas en su mayoría por carpinteros, albañiles, vendedores, gente que va al día con lo que saca del campo.



Comentaron que este problema lo están tratando de arreglar por su cuenta, porque la autoridad municipal no los escucha, ni siquiera los atiende.