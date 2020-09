INAH aún no otorga permisos para restaurar exConvento de San José, en Orizaba

A pesar de que se ha buscado poder tener los permisos de parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para realizar la restauración del ex Convento de San José, estos han sido muy lentos y burocráticos; hasta el momento no se los han otorgado al Ayuntamiento.



Es de recordar que la Secretaría de Cultura a nivel Federal autorizó 19 millones 672 mil 140 pesos para esta obra, los cuales provienen del Programa Nacional de la Reconstrucción 2020 sector cultura.



"De alguna manera es INAH el que nos está deteniendo. Esto es porque estamos viendo los procesos constructivos del rescate del edificio y la propuesta técnica que estamos haciendo una parte la acepta INAH y otra no, pero ahí estamos con la discusión del tema porque ellos deben emitir la licencia y posteriormente sería lo único que faltara. Desde hace mucho tiempo los otros papeles están listos", expresó el alcalde Igor Rojí López.



Indicó que siguen trabajando con los requisitos solicitados por la Secretaría de Cultura para la ejecución de la obra.



Añadió que están a días de poder acabar. "Sí nos debe dar tiempo, sino sería muy mal, feo que no se llegaran a concluir este trámite y que no se bajaran los cerca de 20 millones de pesos".