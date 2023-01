INAI descarta desaparecer; se “resisten embates” de AMLO

La presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena, afirmó que los órganos autónomos y los institutos de transparencia continuarán resistiendo los embates del Poder Ejecutivo federal.Cabe recordar que los organismos autónomos del país han sido objeto de sendas críticas de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en diversas ocasiones ha afirmado que son usados para atacar a su Gobierno.Al respecto, de visita en Xalapa, Ibarra Cadena sostuvo que no ve un riesgo de desaparición de estos organismos, dado que existe un empoderamiento y participación ciudadana importante que busca Gobiernos que rindan cuentas y transparenten su actuar.“Por eso nuestra función se centra y no se despega de la sociedad, de lo que requiere la gente conocer y saber para buscar a través del derecho de acceso a la información, mecanismos que fortalezcan las políticas públicas con enfoque de transparencia”, dijo.Agregó que los institutos de transparencia en el estado requieren de una alianza integral con la sociedad, las academias y los medios de comunicación para facilitar el acceso a la información.Recordó que el INAI recibió este año un recurso menor al que fue solicitado, sin embargo, pese a ello se busca atender los programas nacionales y fortalecer los mecanismos que permitan un acercamiento con la sociedad, lo que se replica en las entidades a través de los institutos estatales.“Recibimos 18 millones de pesos menos que los que solicitamos. Naturalmente hemos crecido. Estaremos rindiendo nuestro informe en los próximos dos meses ante el Senado de la República.“En ese sentido quiero comentarles que no solo somos cabeza del sistema nacional de transparencia, participamos en el sistema nacional de archivos, tenemos un asiento en el sistema nacional anticorrupción y hemos mantenido un dialogo estrecho y permanente con los tres Poderes de la Unión”, dijo.Agregó que el recorte presupuestal no colapsa ni frena el trabajo operativo del INAI, sino que, en concordancia con la política de austeridad empleada por este gobierno, se estará cumpliendo con lo que marca la Ley pese a los recortes.“Se mantiene, no baja la cortina, se mantiene trabajando con todos los órganos garantes y desde luego, atendiendo las funciones que la Constitución nos ha dotado”, acotó.