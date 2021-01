INAI solapó desvío millonario con penal inconcluso de Papantla, acusa AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que “desbloqueará” información que se mantiene reservada por determinación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) respecto a la construcción del Complejo Penitenciario Federal Papantla.



Lo anterior, al justificar su propuesta de implementar una reestructura administrativa que abarcaría al INAI, así como la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) e incluso la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), aunque se trata de un ente autónomo.



“Hoy estábamos viendo lo de uno de estos reclusorios, el de Papantla, que no está todavía entregado y 7 mil millones de pesos se llevaron por el reclusorio. A lo que voy es que está resguardada la información por 15 años”, dijo el Ejecutivo federal.



Cuestionado al respecto, aseguró que su administración desclasificará la información y se hará pública, puesto que en su opinión se trata de un hecho de corrupción solapado por el INAI.



“Claro que la vamos a desbloquear pero lo que quiero decir es qué hizo el Instituto de la Transparencia, fue una especie de organismo (…), no lo voy a decir pero se hacía de la vista gorda pues”.



“Garantizar la transparencia no significa tener un aparato para eso; incluso esos aparatos los crearon para simular, son organismos alcahuetes, paleros, entonces ya, acabar la simulación”, pidió López Obrador.



Cabe señalar que este año, el Gobierno de la República busca concluir el Complejo Penitenciario Federal Papantla, obra que sigue inconclusa desde que comenzó su construcción en la administración de Felipe Calderón, invirtiendo otros 266.1 millones de pesos en el proyecto, aunque el monto total de inversión por los siguientes años será de 3 mil 807.5 millones de pesos.



Entre 2006 y 2020, en las administraciones de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el inicio del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya se han asignado unos 4 mil 305 millones 578 mil 167 pesos al penal federal de Papantla, según investigaciones periodísticas.



“Cómo es posible que se paguen por 8 penales 16 mil millones de pesos al año; a razón de 3 mil 500 pesos por recluso diario actualmente”, cuestionó López Obrador en la conferencia matutina de este viernes, criticando el gasto que significa el sistema penitenciario federal anualmente.



Desaparecería INAI, insiste AMLO



En cuanto al INAI, el Presidente insistió en que no hay por qué pagar por un organismo que simula y que sirve para esconder prácticas corruptas.



“Porque para eso sirve, no podemos estar destinando mil millones de pesos año con año y que los consejeros de ese organismo ganen 300 mil pesos mensuales y que se den la gran vida. Nada más porque los que crearon esos organismos para simular que forman parte de la banda de saqueadores, nada más porque a ellos no les gusta, nos vamos a quedar callados; no, vamos a debatirlo, esto es la Transformación”, insistió.



Cuestionado sobre las investigaciones periodísticas que han surgido gracias al sistema de transparencia, López Obrador aseguró que él no conoce nada al respecto y “tiene otros datos”.



“Yo no conozco nada, tenemos otros datos; al contrario; ellos fueron los que ocultaron Odebrecht, la transa esa, ellos ocultaron la lista de las grandes corporaciones que fueron beneficiadas con condonaciones de impuestos. Dónde está el aporte, qué asunto han resuelto”.



Aseguró que los periodistas pueden seguir desempeñando su labor sin que un organismo cueste tanto a los mexicanos mediante una reestructura administrativa.



“Imagínense si en vez de mil millones que mejore el sistema y que haya una auténtica trasparencia y que todo ciudadano que solicite información se le entregue rápido, en 72 horas y que en vez de mil millones lo podamos resolver con 300 y nos ahorremos 700 millones de pesos, sin eso sueldos de 300 mil y asesores y toda una estructura administrativa costosísima, onerosa, de esos organigramas”, planteó.



Reiteró que debe buscarse una estructura que funcione, que incluya a la Fiscalía Anticorrupción de la FGR, así como la SFP, la ASF y el INAI.



“La Secretaría de la Función Pública, más el INAI, son 4, es mucho, el gobierno estaba ensimismado y lo sigue estando; todo el presupuesto se lo queda el mismo Gobierno y no le llega al pueblo. Además, hacer esta reforma administrativa no implica despedir trabajadores, los trabajadores se reacomodan en otras áreas”, aseveró.