Inauguran el viernes exposición de carteles de Celso Arrieta

En la Galería Ramón Alva de la Canal, de la Universidad Veracruzana, ubicada en Xalapeños Ilustres número 86, colonia Centro de esta capital, se inaugurará este viernes a las 18:00 horas la exposición de Celso Arrieta, espacio que será casa temporal hasta el 21 de noviembre, de personajes, historias y ritmos plasmados en cartel.El año de 1996 fue fundamental para que el diseño de Celso Arrieta Zambrano despuntara en el ámbito cultural del Estado de Veracruz. En la versión anterior del Festival Afrocaribeño, había realizado dos propuestas de carteles para el evento, encargados por el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), y ambos fueron seleccionados, de modo que esas dos versiones se imprimieron en serigrafía en su formato original de 60x90 cm.En palabras del autor, “considero que haber podido reproducir en aquel tiempo mis carteles constituyó un gran recurso para que su visualización y aceptación se dieran. No es el mismo impacto ver carteles pequeños, que estos formatos grandes en los que se puede pasear la vista y comunicar el mensaje al espectador”.Fue un año especial, precisamente en ese año en particular, 1996, Celso Arrieta Zambrano realizó un cartel para el Congreso Nacional de Danza, por encargo de la maestra Blanca Ramírez Gil. Desde ese entonces concertaron que el artista y diseñador desarrollaría la parte gráfica del Instituto Educacional de la Danza Nandehui.“Fue un año lleno de oportunidades y creo que todo lo desató, de alguna manera, ese cartel de la figura bailando, que quedó seleccionado en la Cuarta Bienal Internacional del Cartel en México”. Es en la página 163 del catálogo de dicha Bienal, en donde podemos encontrar a “La mujer de a mentis”, otro cartel del autor, a su vez, acompañada del cartel con ritmo afrocaribeño.En ese mismo año de 1996, Celso Arrieta diseñó un cartel para la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX), grupo artístico que en ese entonces era dirigida por el maestro Savín. Asimismo, año memorable en que ganó el concurso de cartel para el Primer Encuentro Nacional de Contrabajo que se desarrolló en esta ciudad Capital del Estado de Veracruz.Es por tal cadena de sucesos significativos que, en este año 2021 –además de fungir como escenario para la reciente triple exposición del autor: Madrid / Carteles en libertad / Cartel es Celso, Autorretratos– será el año para celebrar tan emblemático cartel. “Por muchos motivos festejo los 25 años de esa silueta negra de mujer que sigue moviendo sus caderas al ritmo de la historia que nos ha tocado compartir. Ella tiene un lugar privilegiado en mi corazón gráfico; ella me enseñó a bailar cuando pensaba que podía conquistar el mundo diseñando. También me enseñó a estar alegre viendo pasar el tiempo en que los carteles se van transformando y le pierden el paso a la calle y al impacto de una mirada que casualmente se cruza por donde acostumbraban estar, las paredes de las ciudades y de esta Xalapa que los vivió adheridos a sus muros. ¡Sigue bailando mientras suene la música, felices 25 años!”.El aforo, el día de la inauguración, se realizará con base en las condiciones del semáforo epidemiológico que se encuentren vigentes ese día, respetando las medidas sanitarias.