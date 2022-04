Inauguran escuela de béisbol y softbol infantil y juvenil en el municipio de Maltrata

Como se había planeado, se inauguró formalmente la Escuela Instruccional Béisbol y Softbol del Valle de Maltrata, Veracruz A.C en el Estadio San Francisco, con la presencia de padres de familia e invitados especiales.En el evento destacó la buena organización pero sobre todo el compromiso principal de fomentar estas disciplinas en los niños y niñas de este municipio.La ceremonia tuvo la presencia de diferentes autoridades, como: Rubén Perdomo Vivanco que fungió como representante del Instituto Veracruzano del Deporte; el licenciado Luis Arturo Santiago Martínez, diputado local por el distrito XXI; el presbítero Miqueas Romero González y la síndico del Ayuntamiento, la ingeniera Sara Ivette Jacinto Vega, además de la directiva de la Escuela Instruccional encabezada por Samuel González Rosas, el médico Carlos Ramírez Rosas, Mario Rosas Garcés, Marcelino González Rosas y Gustavo Martínez.Ante la presencia de más cien peloteros entre niños y niñas que van de entre los 5 y 15 años de edad, el diputado Luis Arturo Santiago Martínez fue el encargado de dar por inaugurado el arranque de actividades de la Escuela de Béisbol y Softbol del municipio de Maltrata.“Agradezco la invitación y seguiremos apoyando con mucho gusto a nuestros futuros peloteros, estas son actividades que unen a las familias, a los papás y los niños que hoy fue toda una fiesta verlos reunidos en esta actividad, que promueve la misma comunidad que cuenta con un legado histórico en el Rey de los Deportes”, fueron las palabras de inauguración del Legislador.Por su parte, el lanzamiento de la primera bola correspondió a Rubén Perdomo Vivanco, teniendo como receptor al icónico beisbolista maltratense, Serafín “Gatita” Vázquez Altamirano que a sus 88 años de vida sigue practicando el Rey de los Deportes y quien recibió un merecido reconocimiento por parte de la directiva de la Escuela.El párroco de Maltrata, Miqueas Romero, felicitó a los iniciadores de este proyecto encaminado a formar seres humanos con valores y desarrollar la práctica deportiva.Cabe destacar que la Escuela Instruccional Béisbol y Softbol del Valle de Maltrata, Veracruz A.C., cuenta con una estructura de profesionistas como entrenadores, auxiliares, fisioterapeuta, preparador físico, psicóloga y enfermera que sin duda ayudarán de una forma integral el desarrollo de habilidades y práctica de los futuros beisbolistas no sólo para Maltrata si no a nivel estatal, nacional o internacional.El centenar de niños que ya forman parte de la Escuela Instruccional de Béisbol y Softbol realizaron una demostración de los trabajos y actividades que llevan a cabo, generando el aplauso de los presentes.Samuel González, presidente de la Escuela Instruccional, no ocultó la emoción y el respaldo que recibieron tanto de las autoridades que se dieron cita en la ceremonia y de los padres de familia.“Nos sentimos muy a gusto, por el apoyo de autoridades, de los padres y la gente que se ha acercado a nosotros eso nos da fortaleza a nosotros para formar a los chicos, jóvenes, dentro de la educación deportiva que es muy importante en la sociedad, es el camino a seguir y el futuro, esperemos que sea muy positivo con la presencia de todos, hubo ese apoyo, me siento contento este día es inolvidable y de un gran triunfo a futuro”, mencionóLas actividades deportivas inician este lunes a partir de las 14:00 horas y hasta las 16:00 horas, con tres grupos en las diferentes categorías, 5 a 8 años, de 9 a 11 y de 12 a 15 años, entrenamiento de una hora por cada grupo, tanto de softbol como de béisbol.Los integrantes de la directiva tendrán reuniones para continuar apuntalando la escuela, además de monitorearlos para saber lo que les hace falta a los deportistas, siempre en coordinación con su equipo de trabajo.Por último, la directiva pidió a los padres de familia que apoyen a sus hijos, que los encaminen al deporte, para evitar que se sumen a actividades ilícitas o viciosas, por el contrario, que se creen vínculos de alegría y confianza entre padres e hijos.