Inauguran Tobogán de la Montaña, nuevo atractivo turístico de Orizaba

Desde antes de las 9:00 horas, habitantes no solo de este Pueblo Mágico sino de diferentes localidades de la región, así como de otros estados llegaron a Orizaba para disfrutar del Tobogán de la Montaña, el nuevo atractivo turístico.Personas de todas las edades acudieron para vivir esta experiencia extrema.Incluso se pudieron ver grupos numerosos de turistas que llegaron este 21 de enero para ser parte de la inauguración de este atractivo.Se observaron familias enteras que decidieron a temprana hora iniciar su recorrido por Orizaba Pueblo Mágico y el primer sitio visitado fue el tobogán."La experiencia es padrísima, está fregona. La verdad vale la pena lo que pagas. Me quiero volver a subir", externó José quien se subió con una de sus mejores amigas."La verdad sí me daba un poco de nervio subirme pero me atreví hacerlo porque hasta saqué el estrés gritando. Me gustó el tobogán", refirió María Fernanda, quien dijo que estaba de visita en la ciudad.El costo por carrito es de 90 pesos, así es que si una persona pretende subir sola, debe pagar 45 pesos. El horario en el que operará será de las 9:00 a las 18:00 horas, todos los días.El recorrido son 650 metros y puede hacerse en 3 minutos o hasta 8 minutos, dependiendo de la velocidad que el conductor decida.Los más alto de este tobogán son 52 metros. A su vez pueden estar operando los 20 trineos con dos personas cada uno. Cabe mencionar que se tiene un seguro de responsabilidad civil.Entre las recomendaciones hechas por la compañía que construyó el tobogán se sugiere que no suban niños menores de un metro de altura y que quien maneje el carrito mida al menos 1 metro 40 centímetros.La inversión que se hizo en este nuevo proyecto para Orizaba fue del orden de los 60 millones 300 mil pesos y se espera recuperar este monto en alrededor de 6 años.