Inaugurarán Aeroparque de Orizaba, pero no se abrirá al público por pandemia

El coordinador de Turismo de Orizaba, Jobo Lara Rivera, señaló que aunque se corte el listón del Aeroparque en los próximos días, éste no abrirá sus puertas al público hasta que se tengas las condiciones del semáforo epidemiológico.



Recordó que actualmente Orizaba regresó a semáforo naranja, por lo que se espera que el Consejo Municipal de Protección Civil sesione y se tomen ahí acuerdos sobre las medidas que se habrán de aplicar.



Señaló que actualmente todos los sitios turísticos están abiertos y funcionando en la ciudad, aunque se siguen de manera estricta los protocolos sanitarios, por lo que la gente no ingresa si no lleva cubrebocas y se le indica que debe mantener la sana distancia, además de que se procura que no haya mucha gente en un mismo espacio.



Comentó que por ejemplo en el teleférico se sanitizan las cabinas y entran menos personas, por lo que desde septiembre a la fecha han subido en un día hasta mil 300 personas, pero ya no las mil 700 o mil 800 que subían antes de la pandemia.



Lara Rivera hizo un llamado a la población para que mantenga sus medidas sanitarias, de lo contrario, en vez de regresar a semáforo amarillo, se regresará a rojo y con ello se tendrán mayores restricciones.