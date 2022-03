Incendio acabó con humilde vivienda en la colonia Lecheros de Boca del Río

Una humilde vivienda de madera y lámina, se incendió por completo, quedando reducida a escombros en calles de la colonia Lecheros o Manlio F. Altamirano en Boca del Río, movilizándose personal de Bomberos Conurbados, Policías, Protección Civil y vecinos que trataron de sofocar las llamas.Esto se dio la noche de este lunes en la intersección de la calle 7 y López Arias de la citada colonia, pegado a la colonia Ejido Primero de Mayo, en la parte posterior del Cbtis 79.Los moradores de la zona reportaron a los teléfonos de emergencia del 911, indicando que se estaba quemando un inmueble y las llamas del fuego se alzaban a varios metros de altura. Era la humilde vivienda del señor Juan Téllez de 85 años de edad, uno de los fundadores de la colonia.El hombre vive solo con sus gatos y se le prendió la casa por un aparente corto circuito, al estar manipulando unas lámparas.Los vecinos al percatarse, corrieron ayudar al octogenario para ponerlo a salvo y con cubos con agua y mangueras, hasta una maquina Karcher trataron de apagar el fuego, pero no lo lograron.Al punto se trasladaron Bomberos Conurbados y Protección Civil Municipal, así como sus paramédicos. El agraviado fue atendido por una crisis nerviosa al ver que todas sus cosas las acaba de perder.La zona fue asegurada por los elementos de la Policía Estatal Naval y Municipal, quienes acordonaron y colaboraron con los vecinos en las labores para sofocar el fuego.El señor Juan Téllez tiene más de 50 años de vivir en la colonia y fue uno de los fundadores de la misma, ganándose la vida de albañil, pintor y vendiendo material reciclable. Incluso los vecinos aseveraron que ellos le echaban la mano al anciano, pues no tiene familiares.Juan Téllez estaba muy asustado y preguntaba por sus mascotas unos gatos que eran su única compañía.Luego de algunos minutos la situación fue controlada, sin presentarse desgracias humanas que lamentar, solo daños materiales totales. El anciano perdió muebles, cama, ropa diversa, trastes, y documentos personales.Se invitó a la ciudadanía a acudir a llevarle toda clase de ayuda para poder salir adelante y no quedar en el abandono.