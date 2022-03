Incendio deja sin techo a familia de Veracruz Puerto

Un incendio dejó sin vivienda a una familia de la colonia Ampliación Villa Rica de Boca del Río, son 3 menores y 3 adultos que prácticamente no tienen un lugar para dormir.Los afectados señalan que alguien empezó a quemar basura y les llegó el siniestro, mientras los padres y una de sus hijas se encontraban en el interior, durante la tarde-noche del pasado miércoles. Relatan que apenas pudieron salir para salvar sus vidas."Empezó el incendio de allá abajo. Empezó la llama allá abajo, vinieron a quemar basura creo y agarró lumbre acá arriba y fue quemando parte y parte hasta que acabó todo, tratamos de parar la lumbre pero no se pudo, avanzó rápido, lo que hice fue a sacar a mi hija que estaba conmigo, la otra estaba con su abuela y la otra en la escuela", contó Paola.La familia perdió todo, desde sus artículos de identificación hasta libros de la escuela, celulares y demás. "Mi ropa, mis papeles, todo. Nos quedamos sin cama, sin nada, todo lo material se perdió, los papeles de mis hijas".Esta familia vive de manera irregular y afirman que no es la primera vez que alguien quema basura con la intención de asustarlos y que se vayan. A pesar de no ser los únicos que están asentados de manera irregular, señalan que esta vez llegaron muy lejos, porque estuvieron a punto de morir."Cuando bajé yo, ya no me dio tiempo de apagarlo, bajé y empezó a correr todo, rescaté más que dos animalitos, una perrita se me murió, se quedó ahí. Nos querían sacar y varias veces lo habían provocado, faltó tantito más para que nos hicieran perder todo y mi esposa estaba acostada, si no me asomo, la agarra adentro con mi hija", dijo David Medina Martínez.Piden ayuda para recuperar algo de todo lo que perdieron, porque en el incendio se quedaron dos triciclos que usan para vender frutas y verdura, la forma de sustento para la familia.