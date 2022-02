Incendio desató alarma en Hospital Regional de Veracruz Puerto

Alrededor de 800 personas entre pacientes, familiares, personal médico y administrativo fueron evacuados del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, afirmó el director de Protección Civil Municipal, Alfonso García Cardona, quien informó que el fuego ya fue controlado.Explicó que el incendio se originó en uno de los cubículos del área de Gobierno en el primer nivel, por lo cual se procedió a desalojar 4 pisos del nosocomio de manera preventiva.Ya controlado el siniestro las personas comenzaron a regresar a sus áreas de trabajo y los pacientes a la atención.“En las oficinas de Gobierno, en uno de los cubículos inició el fuego, se evacuaron 4 niveles, lo que es planta baja hasta el tercer nivel, de acuerdo a datos preliminares que me pasa personal del hospital general son entre 600 y 800 personas las que se evacuaron”.El espacio donde se originó el incendio, se mantiene ventilado para el enfriamiento, explicó García Cardona.Reconoció que debido a la actuación del personal de emergencias, se logró mantener el fuego sin que se extendiera a otras áreas.“Se está ventilando y enfriando, removiendo escombros, no queremos que nos quede ninguna brasa. El fuego no avanzó más porque los encargados del plan de emergencia lo mantuvieron ahí con los extintores, no se pudo controlar, pero se mantuvo ahí y se pudo apagar con el hidrante que tienen aquí”.Por el siniestro no se registraron lesionados.