Incendio en AMSA fue alentado por “coyotes” y una exalcaldesa

El incendio en un beneficio de café de la empresa transnacional Agroindustrias de México SA (AMSA), en el municipio de Ixhuatlán del Café, fue provocado por coyotes, apoyados por una Exalcaldesa, de la que se evitó dar detalles por parte del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.En conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno, el Mandatario estatal dijo que estos intermediarios se querían pasar de listos, asumiéndose como líderes de los cafeticultores, para presionar a los campesinos y generar la destrucción del inmueble."Algunos productores, otros que se querían pasar de listos. Esto es muy importante: quienes organizaron esto fueron ‘coyotes’. Decirle a los productores que se cuiden de los colores, que a ellos no les interesa la producción del café, ni que se pague bien. A ellos les interesa lo que se llevan en esa intermediación entre el productor del café y el beneficio del café", manifestó.Cabe recordar que algunas personas que mantenían bloqueadas las oficinas de AMSA prendieron fuego al beneficio al no llegar a ningún acuerdo para levantar la protesta que mantenían cafeticultores que exigían el pago de un precio justo por su producto.En ese sentido, el Mandatario aclaró que se trató de un problema "muy local" entre productores del aromático de esa zona, alentados por los “coyotes” y la empresa que les compra el grano.García Jiménez explicó que una vez que cosechan el café, los campesinos buscan venderlo a los beneficios donde se realiza todo el proceso de lavado, despulpado, secado y molienda."Tener un beneficio de café implica una erogación de recursos, no todos los productores la tienen. Entonces meten unos ‘coyotes’ de intermediarios, le compran muy barato al pequeño productor de café y tratan de presionar a los empresarios que tienen esta industria para que sus ganancias sean grandes", culpó.Y es que insistió que estos intermediarios incitan a los cafeticultores diciéndoles que los empresarios les pagan muy poco por su cosecha, cuando son éstos los que la compran a bajos precios y luego culpan al beneficio del café.El titular del Ejecutivo sostuvo que la quema del lugar y la denuncia interpuesta por los empresarios ya quedó en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien deberá darle el curso legal."Nosotros volvemos a insistir que cuando existan estos conflictos, que tengan la confianza de que podemos intermediar para que no se llegue a eso. Pierden todos menos los ‘coyotes’ que son los que alentaron esa situación, ¿cómo los distingues? Porque no tienen ni una hectárea de café y, sin embargo, venden café", expuso.Además, recordó que los precios del café se fijan internacionalmente por el "mercado neoliberal", algo que ha criticado mientras que otros la defienden."Nosotros no estamos de acuerdo con esas formas porque el perjudicado es el pequeño productor de café. Cuando sube poco les llega a ellos de eso que sube pero cuando baja son los que pagan los platos rotos y no se vale".Para finalizar, Cuitláhuac García resaltó que el Gobierno Federal, a través del programa de Producción para el Bienestar, apoyó a los productores del aromático y a los de otros cultivos como la caña, que juntos se denominan como los productos estrellas del Estado.