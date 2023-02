Incendio en basurero de Naolinco fue culpa de culpa del municipio

Aunque el Ayuntamiento de Luis Manuel Motero Hernández acusa que el incendio en el tiradero a cielo abierto en Naolinco fue provocado, en realidad incurrió en omisiones respecto al manejo de residuos sólidos.Esto lo señaló el procurador del Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, quien afirmó que podría haber sanciones altas y graves debido al año ambiental provocado por esta situación.“De entrada, el que haya acumulado residuos a cielo abierto en un tonelaje considerable habla de un mal manejo por parte de la autoridad municipal. Recordemos que los residuos sólidos urbanos que se generan a diario en un municipio son responsabilidad directa del Ayuntamiento y en este caso Naolinco tiene responsabilidad directa en la omisión”, expuso.Agregó que el incendio ocasionó emisiones a la atmosfera, de ahí que al haber contaminantes en la atmosfera se genera un riesgo ambiental e incluso a la salud pública.Recordó que el martes 07 de febrero se ordenó la clausura del basurero, de ahí que el Ayuntamiento no podrá seguir depositando residuos en dicho lugar y ahora deberá encontrar otro sitio de disposición.“Ordenamos la clausura a cielo abierto; ya no se van a poder depositar residuos. Debemos garantizar la obligatoriedad del municipio a sofocar el incendio, a dejarlo estable, a remediar el sitio y por supuesto que ya no podrá depositar ahí los residuos (…).“Ellos tienen que buscar un lugar, están obligados, tienen que destinar recursos públicos para ver a dónde se van y para ver qué hacen, pero no pueden seguir así”, agregó.Además, el procurador dijo que el Ayuntamiento tiene 5 días para acudir a la Procuraduría y alegar lo que a Derecho corresponda, no obstante, reveló que anteriormente las autoridades municipales solicitaron seguir usando el tiradero.“El municipio había estado alertando a la Procuraduría diciéndonos que tenían el interés de resolver el tema, ellos pidieron seguir depositando en este lugar y aunque no había un expediente, una investigación para constatar lo que hoy ya tenemos documentado, tenían que buscar una solución”, reiteró.