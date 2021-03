Incendio en Pico de Orizaba se ha liquidado un 85%, reportan brigadistas

El coordinador del proyecto Salvemos al Pico de Orizaba, Ricardo Rodríguez Deméneghi, indicó que el incendio forestal que se registra en la parte alta de la cañada del río Jamapa se encuentra prácticamente extinto gracias a la labor de las brigadas de la Conanp y del Ejido Nueva Vaquería.



Comentó que el martes se registró lluvia en la zona alta, lo que favoreció al humedecer la vegetación y evitar que se extendiera más el fuego, así como a sofocar partes que seguían con el incendio activo.



Agregó que este miércoles, muy temprano, salieron a reanudar las labores de combate al fuego 12 brigadistas de Nueva Vaquería, y cinco de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), lo que permitió que el incendio esté casi extinto, pues se ha liquidado un 85 por ciento.



“Afortunadamente las Brigadas de Conanp y del Ejido Nueva Vaquería trabajaron en la zona y se quedaron para lograr la extinción del fuego, así como de árboles en brazas, para evitar nuevos focos”, mencionó.



Indicó que los daños en la zona pueden ser apreciados a través de Google Earth, lo que permite estimar los daños en por lo menos 400 hectáreas afectadas en la cuenca del Jamapa.



Cabe mencionar que las autoridades de Protección Civil en el estado recordaron que el Parque Nacional se encuentra cerrado, por lo que llamó a la población a no acudir, además de recomendar a quienes están cerca de vegetación que no tiren colillas de cigarro, cerillos o cristales, que no enciendan fuegos ni realicen quemas agrícolas.