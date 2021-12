Un incendio ocurrido en la torre de enfriamiento de agua de la planta U-100, de la Refinería General "Lázaro Cárdenas del Río" causó expectación entre habitantes de Minatitlán, durante la noche de este miércoles.Se trató de un hecho que presuntamente no representó peligro para los empleados del lugar o habitantes aledaños.Se estableció que en la zona no se utiliza combustible y ante ello con los trabajos de personal contraincendio de la misma industria se procedió a controlar y sofocar las llamas que alcanzaron más de 20 metros de altura.Hasta el momento Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha emitido ningún comunicado oficial por lo sucedido.