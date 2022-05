Incendios amenazan la vida animal del Pico de Orizaba y el Cofre de Perote

Los incendios forestales han generado la muerte y otros daños a algunos animales de los parques nacionales Pico de Orizaba y Cofre de Perote, afirmó el director de estas Áreas Naturales Protegidas, Raúl Álvarez Oseguera, quien dejó en claro que ello no significa que esté desapareciendo un porcentaje importante de la fauna."Ciertamente algunos de los incendios que se han presentado en estas montañas han provocado que estragos en los espacios más inhóspitos e inaccesibles; la primera reacción de los animalitos es huir ante el fuego; desafortunadamente algunos quedan atrapados y perecen. Pero no hay que pensar que tenemos una mortandad tremenda, no, no. Es innegable que el fuego afecta y puede matar a unos ejemplares, pero de que esto sea un desastre: no", detalló.En entrevista, explicó que la fauna se refugia en cañadas y en sitios de sombra que hay en las barrancas, que son conectores o corredores biológicos: "Tanto el Cofre como el Pico de Orizaba tienen conectividad con toda la franja del bosque mesófilo, porque al ser barrancas son espacios muy agrestes y no están tan sujetos a presiones humanas como pudiera ser la tala, cambio de uso de suelo para la agricultura o la introducción de aguacate".Añadió que no existe ahora una cuantificación del impacto, pues se hace cuando inicia la temporada de lluvias, porque es hasta ese momento cuando puede verse la afectación que ha generado el incendio sobre la fauna y vegetación."Al observar las huellas vemos la abundancia de la fauna, porque ahorita todos los animalitos se fueron y refugiaron. Ahorita hay evidencias, han circulado en redes sociales fotos de animalitos muertos pero es muy pronto para hacer una evaluación", dijo.Afirmó que de manera formal no se tiene reporte pero con base en lo visto en redes son especies como armadillos y otros mamíferos pequeños que habitan los bosques del parque, como ardillas, tejones y más."Por ejemplo, las tuzas y musarañas sobreviven porque el fuego pasa por arriba; los ratoncitos y lagartijas van a salir poco a poco", concluyó Raúl Álvarez Oseguera.