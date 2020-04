Incendios de pastizales, lo que más han atendido Bomberos de Coatepec

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Coatepec y la región, Diego Solano Montano, indicó que los incendios de pastizales son los que más se han registrado en la zona.



Señaló que esta corporación ha atendido principalmente los incendios de pastizales urbanos, mientras que la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Secretaría de Protección Civil Estatal y Municipal han acudido a sofocar incendios forestales.



“Ya hace más de un mes que dio inicio la llegada de incendios forestales, el clima ha sido muy cambiante, ha habido incendios sobre todo de pastizales, los forestales los ha atendido CONAFOR y la Secretaría de Protección Civil. Algunas unidades de Protección Civil Municipal se han dado a la tarea de combatirlos, más que bomberos, por la cuestión que estamos atendiendo más servicios de emergencia urbanos como pastizales urbanos”, comentó.



El bombero recomendó a las personas que suelen hacer quemas, que tomen las medidas precautorias para evitar que éstas se salgan de control, incluso si es necesario llamar a las corporaciones de emergencia.



“Les hago un llamado a las personas que si hacen quemas nos hablen a las corporaciones en teléfonos de emergencia, que tomen sus medidas precautorias porque muchas veces no lo hacen y se salen de control y al rato ya nos están llamando”, sostuvo.



Finalmente, recordó a la población que el Cuerpo de Bomberos no está haciendo traslados por COVID-19, por ello exhortó a marcar al 911, donde se cuentan con los protocolos en estos casos.



“Los temas por sospecha los pasamos al Sector Salud, se valora a distancia porque no podemos hacer traslados sin equipo, hay un protocolo a seguir, la gente debe tener calma, si tienen síntomas temperatura, de gripe, recuerden marcar al 911, ellos tienen los protocolos”, finalizó.