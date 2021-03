Incendios por surada dañaron manglares de Coatzacoalcos; logran controlarlos

Los incendios ocurridos este miércoles en diversos puntos de Coatzacoalcos fueron ya contenidos por personal de Protección Civil, aunque la vialidad sigue cerrada en la carretera de Las Matas por presencia de humo.



Lo anterior fue confirmado por la secretaria de Protección Civil en el Estado, Guadalupe Osorno, quien apuntó que debido a la surada que se registró durante la tarde del miércoles, fue difícil llegar a los puntos del siniestro, sobre todo porque Las Matas es zona de manglares.



“Hoy todavía hay algunos puntos calientes adentro del manglar; se van a estar monitoreando para evitar que se propague, todavía no tenemos un cálculo de cuántas hectáreas fueron las afectadas, eran varias líneas, varios manchones de ambos lados y pues la dificultad del terreno fue lo que impidió, no llegaban los vehículos contra incendio, no podían acceder a la zona”, explicó.



La mañana de este jueves continuaban monitoreando la zona del siniestro. La funcionaria reconoció que las condiciones climatológicas favorecen para que pueda ser sofocado de manera más rápida.



La columna de humo que se formó obstruyó la visibilidad por lo que desde la noche del miércoles se cerró el paso vehicular y fue reabierto parcialmente esta mañana pero tuvo que volver a cerrarse.



Elementos de Bomberos y Protección Civil de Minatitlán, Cosoleacaque y Coatzacoalcos trabajan en la labor de contención y monitoreo.



Personal de Caminos y Puentes Federales realizó labores de abanderamiento para evitar accidentes viales.