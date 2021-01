Incertidumbre ahuyenta a inversionistas en Veracruz, afirma líder de la CROC

El dirigente de la CROC en el Estado, Tomás Tejeda Martínez, aseguró que en la entidad hay incertidumbre en muchos sentidos y a eso obedece que los empresarios temen invertir y poner en riesgo su patrimonio.



“Debe de haber seguridad y confianza del gobierno hacia la iniciativa privada para que inviertan para que haya circulante en el país”.



En entrevista destacó que este año sin duda alguna será peor que el 2020, además, dijo que es difícil saber la forma y las acciones que se puedan hacer para recuperar la pérdida de empleos, tras la situación económica misma que empeoró con la pandemia.



"Es una pregunta difícil de contestar porque las pocas empresas que tenemos buscan tratar de cuidar sus recursos y el problema que existe realmente es que los empresarios tienen miedo a la inversión, entonces estamos paralizados totalmente; le tienen miedo a la incertidumbre que hay".



Añadió que si bien es cierto que el salario mínimo fue un acierto del presidente de la República, también se requiere de inversión de parte de la iniciativa privada. "En este momento andamos todo sin dinero, aquel que tenía ahorrado al inicio de 2020, unos mil pesos por decir una cifra, lo cerró con 600 y así de manera sencilla y qué es lo más preocupante, pues que este año pinta igual o peor”.



A todo este panorama, indicó que se le agrega que los apoyos que ha quitado el Gobierno Federal para trabajadores de bajos salarios, como el INFONAVIT, así como la falta de acuerdo de Andrés Manuel López Obrador con diversos sectores como empresarios o sindicatos.



Dijo que está bien que se apoye a los ancianos, a los jóvenes que muchos no estudian a través de los programas sociales, pero no se pueden descuidar otros rubros como el Seguro Social en el cual no hay medicinas. “El apretón estuvo bien pero tenía que ser pausadamente, no podemos tener un país rico con un pueblo pobre".