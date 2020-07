Incomoda a vecinos uso del Centro de Raqueta de Veracruz como CAME-C19

Habitantes del fraccionamiento Virginia y Reforma mostraron inconformidad ante la llegada de pacientes con síntomas de COVID-19 al Centro de Raqueta.



Luego de que este martes empezaran a llegar pacientes a este recinto que desde que se activó la contingencia en Veracruz se habilitó como centro de atención médica expandida (CAME), ciudadanos que viven en el perímetro cercano mencionaron no estar de acuerdo con esta medida.



"La verdad desde el principio no estuvimos de acuerdo, la mayoría no está de acuerdo, alrededor hay población vulnerable, personas de la tercera edad, tenemos miedo porque los trabajadores pasan por las calles, van a la tienda, toman camiones y es un tráfico constante (...) La mayoría tiene mucho miedo, no sale la gente ", señaló Armando Ascorve, habitante de la zona.



Los ciudadanos señalaron que tienen medio de que ocurra un contagio masivo en la zona, ante la constante llegada de pacientes que empezó este martes, con una frecuencia prometido de un paciente cada 20 o 30 minutos.



Cabe destacar que el Centro de Raqueta tiene espacio para albercas a 60 personas con síntomas moderados de COVID 19.