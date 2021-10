Inconforma a vecinos supuesta construcción de plaza en el campo deportivo Cerritos

El inicio de trabajos en lo que era el campo deportivo Cerritos y el anuncio en lonas de que se instalará ahí una plaza comercial provocó de nueva cuenta la inconformidad de vecinos.Los pobladores señalaron que por años ese espacio ha sido un pulmón para la ciudad y el único que había en la zona norte para la práctica del fútbol.Francisco Arenas, uno de los inconformes, recordó que hace dos años comenzaron a tener problemas debido a que indebidamente, dos personas se apropiaron de manera indebida del predio, despojando a la comunidad, y la vendieron a un particular, por lo que en su momento se interpuso denuncia.Sin embargo, dijo, a la fecha no se les ha dado a conocer ningún avance por parte de la Fiscalía.El vecino de la zona recordó que también recurrieron al alcalde Igor Rojí, a quien le pidieron adquirir el predio por los motivos mencionados, pero les dijo que no se podía inmiscuir en un problema entre particulares, pero finalmente el ayuntamiento lo hizo, pues aprobaron mediante Cabildo el cambio de uso de suelo.Arenas lamentó que, en vez de apoyar las causas ciudadanas, el ayuntamiento se ponga de parte de intereses económicos.