Inconstitucional o no, CEDH actuará si se violentan derechos con reforma a Código Penal

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no tiene facultades para interpretar si la reciente reforma al Código Penal de Veracruz es inconstitucional, sin embargo, sí puede actuar en caso de que, por acto de autoridad, se atente contra los derechos humanos de las personas.



Mediante un comunicado, el órgano autónomo aclaró que la interpretación de las normas para determinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, es facultad exclusiva de las autoridades jurisdiccionales.



“No obstante, ello no implica un impedimento para que la CEDHV ejerza las atribuciones que, en la materia, la Constitución le confiere”, por lo que sí puede actuar si la reforma al Código Penal de Veracruz lesiona derechos humanos.



Cabe señalar que con las recientes modificaciones tipificaron como delito grave el ultraje a la autoridad, a lo que algunos juristas califican de inconstitucional.



En ese sentido, la CEDH expone que la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para Veracruz señala los supuestos que en donde no se tiene materia de competencia, entre ellos, la imposibilidad de atender consultas que formulen las autoridades, los particulares u otras entidades, sobre la interpretación de disposiciones constitucionales y legales, ni en aquellos casos en que se pueda comprometer o vulnerar su autonomía moral.



LA Comisión señala que tiene por objeto la protección, vigilancia, defensa, promoción, difusión, estudio y cualquier otro tema concerniente a los Derechos Humanos; así como garantizar a cualquier persona o grupo social no ser sujetos a ninguna forma de discriminación o exclusión a consecuencia de un acto de autoridad.