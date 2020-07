Increíble... Duarte ocultó viviendas de su declaración patrimonial

Bienes incluidos en la declaración patrimonial del exgobernador Javier Duarte de Ochoa no coinciden con el listado de propiedades que reclamó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).Es el caso de dos inmuebles en el municipio de Veracruz, uno ubicado en Holtzinger 66 y otro en Lerdo 76, en el centro histórico del puerto de Veracruz.El Servicio de Administración Tributaria refiere que la vivienda en Holtzinger 66 pertenece a Javier Duarte de Ochoa, luego de que el 20 de julio el ente publicó la subasta abierta a fin de ejecutar el cobro de créditos fiscales del ex gobernador.Sin embargo, en su declaración patrimonial publicada el 27 de julio de 2016, Javier Duarte no incluyó la casa en el número 66 del Callejón Holtzinger, sino una residencia en Calle 1 número 1925 del Fraccionamiento Alamedas de Córdoba y una más en Miguel Lerdo 405 del centro de Veracruz.En el documento, del cual Duarte aseguró que no tenía "nada que ocultar", no menciona ni el 76 de Lerdo ni el 66 de Holtzinger en el centro de Veracruz.Los dos inmuebles ocultos en su declaración cuentan con un avalúo de 4 millones de pesos, de acuerdo con la información publicada por medios nacionales.Duarte menciona la casa en calle Lerdo 405 como una "herencia" de sus abuelos, y en declaraciones con el periódico Reforma el exgobernador aseguró que prefirió pagar 413 mil pesos en créditos fiscales a dejar perder las viviendas.Incluso esta última vivienda fue hipotecada para el pago de la pensión de su exesposa, Karime Macías, según se reportó al momento de su divorcio.El 6 de abril de 2016, Javier Duarte presentó ante los medios una declaración patrimonial en la cual presentó dos viviendas y una más a nombre de Macías que después vendió a un familiar.Sobre la casa en Miguel Lerdo del puerto de Veracruz, Duarte dijo: "es patrimonio de un servidor lleva cuatro generaciones con mi familia y fue heredada por mis abuelos en el puerto de Veracruz. No la hemos valuado".Cabe destacar que en 2016 la citada declaración de bienes de Javier Duarte no fue admitida por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), mismo que promovía la iniciativa #3de3.La Consultora del IMCO Alexandra Zapata había justificado que Duarte presentó un documento con espacios en blanco y que por consiguiente no reunía los requisitos exigidos por #3de3.