Incrementa 3 pesos tarifa de transporte público de concesión federal, en Veracruz

El incremento de 3 pesos a la tarifa del transporte público con placas de concesión federal responde al aumento en los costos del combustible, al gasto de operación que se elevó en un 60 por ciento y la crisis que enfrenta el sector tras la pandemia, aseguró el apoderado legal de la Asociación Veracruzana de Empresarios Transportistas, Rafael Álvarez Arcos, quien acentuó que la decisión se tomó con base en la Ley y tras un estudio minucioso."Tomando en cuenta los altos costos que tiene ahora el combustible, que ha sufrido un aumento inflacionario en los últimos 5 años del 74 por ciento, el 83 por ciento el diésel, la inflación del 64 por ciento, el 46 por ciento en llantas, el 80 por ciento en el costo de las pólizas de seguro y el 60 por ciento en el costo de unidades y mantenimiento preventivo, era necesario adecuar la tarifa".Recordó que el servicio público de transporte se presta en dos modalidades en el Estado de Veracruz, la que opera bajo jurisdicción federal y la que lo hace bajo la estatal."Las empresas que operan bajo jurisdicciones estatales no han tenido ninguna autorización de incremento desde abril del 2014. Bien es cierto que las empresas de transporte federal son un servicio liberado, es decir que las tarifas no están reguladas, pueden hacer sus adecuaciones de acuerdo con los costos inflacionarios".Explicó que esto lo establece el Artículo 61 del Reglamento del Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares que está vigente. "Este artículo establece que la operación de los servicios de autotransporte federal de pasajeros, los autotransportistas podrán determinar las tarifas y sus modificaciones sin que se requiera aprobación de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes".Añadió que si no se hacía esa adecuación estaban en riesgo de perderse fuentes laborales, de hecho indicó que se hizo un estudio sobre los costos inflacionarios para poder determinar el incremento.Pero también recordó que la pandemia del Coronavirus afectó demasiado al sector, pues al ser considerada actividad esencial, sin trabajadores en activo, sin los estudiantes en las escuelas, así se prestó el servicio."En este momento las cosas ya cambiaron pero no así los incrementos en los insumos pues las refacciones a pesar de la pandemia subieron más del 52 por ciento y también acabamos de tener la noticia de la adecuación a los precios en ADO, AU, Cuenca, TRV, las cuales son empresas de circunscripción federal", explicó.