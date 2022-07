Incrementa índice de fraudes en sector inmobiliario de Veracruz, alertan

Los fraudes en el sector inmobiliario se han incrementado debido a que han proliferado los supuestos asesores inmobiliarios que a través de redes sociales ofrecen la venta y renta de propiedades de manera informal y con el objetivo de estafar.Tan sólo en la ciudad de Veracruz existen alrededor de 500 personas que se dicen asesores sin estar debidamente capacitados para ello, lamentó la abogada Elizabeth Valdés Santos, quien precisó que los fraudes más comunes son no respetar los acuerdos por no existir contrato, y hasta el robo de identidad.“En redes sociales se ha vuelto un tema en el que ya se quiere o se cree con la experiencia para poder vender viviendas sin tener el conocimiento adecuado y por tanto hay muchos fraudes. De los fraudes que se van a encontrar es uno, con las personas que no hacen contrato y se van con tu dinero o que piden apartados sin experiencia, sin contrato, te roban información, te pueden allanar tu vivienda”.Resaltó que también existen los particulares que sin conocimiento intentan realizar los trámites de venta o renta de sus viviendas y son defraudados por desconocer la reglamentación en la materia.La asesora inmobiliaria recomendó acudir siempre a un experto y no dejarse llevar por los “coyotes” que sólo buscan el dinero y hasta el patrimonio de quienes buscan vender sus inmuebles.Alertó que en los casos más graves han duplicado la identidad y solicitado créditos tanto de vivienda como bancarios y sólo hasta que llegan los descuentos, el afectado se da cuenta del robo.“Se ha mencionado mucho la palabra coyote y realmente si es preocupante y es una persona que no cuenta con los conocimientos y lo único que busca es lucrar con el patrimonio, con el dinero de la gente que te da la confianza para vender la vivienda y abusa de que no hay conocimiento, hay muchas personas que carecen del conocimiento y se aprovechan”.Precisó que lo recomendable es acercarse a asesores inmobiliarios establecidos y verificarlos antes de iniciar trámites.