Incrementa inversión de apellidos en registro de recién nacidos xalapeños

El oficial del Registro Civil de Xalapa, José Luis Martínez Corona, afirmó que si bien ha ido incrementando la inversión de apellidos en las actas de nacimiento de los recién nacidos capitalinos, colocando en primer lugar el de la madre y luego el del padre; el 95 por ciento de los 6 mil trámites anuales siguen haciéndose con la forma tradicional."El tema de la inversión de apellidos en las actas de nacimiento sí es recurrente y toda las semanas nos lo están solicitando, es muy poco el porcentaje, no sé, un 5 por ciento del universo de actas que tomamos. Todavía la gente está muy arraigada al registro con el nombre o nombres que los padres elijan, seguido del primer apellido del padre y luego el de la madre", expresó.Señaló que todavía hay progenitores que no están enterados que con la reforma que se hizo al Código Civil de Veracruz en 2021, esto ya es posible sin necesidad de recurrir a un amparo."Con que lleguen a la oficina del Registro Civil de cualquier municipio del Estado y lo soliciten, obviamente de común acuerdo de los padres se les puede otorgar", refirió Martínez Corona.En la entrevista, explicó que hay dos formas en que se puede realizar, dependiendo del estado civil de los padres del menor."Las parejas casadas pueden utilizar prácticamente cualquier forma de inversión de apellidos que gusten, puede ser el primer apellido de la madre primero o el del padre, o los segundos apellidos de los padres, hay muchas combinaciones que pueden utilizar; y las parejas que viven en unión libre sólo pueden invertir en que sea primero el de la mamá y después el del papá", aclaró.Al puntualizar que mientras el menor no haya sido registrado, la inversión puede hacerse de la manera en que deseen los papás; el funcionario xalapeño abundó que una vez se inscribe al primer hijo, los demás deberán mantener el mismo orden de los apellidos, para evitar problemas legales en el futuro."Las reglas son que tiene que ser con el primer hijo de esa pareja y los hijos subsecuentes llevarán esa misma combinación de apellidos para que no haya dos o tres formas distintas de apellidos en la misma familia y genere confusión y problemas legales", mencionó.No obstante, manifestó que si los hijos son de diferente papá o mamá, porque se disolvió el matrimonio y se volvieron a casar con otra persona, el cambio de posición de los apellidos sí puede hacerse. "Tiene que ver más con los padres que con la confirmación de la familia".