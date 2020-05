Incrementa violencia familiar en la Sierra de Zongolica a raíz del confinamiento por COVID-19

Un incremento en la violencia es el que se ha visto en la Sierra de Zongolica a raíz del confinamiento domiciliario por la pandemia del COVID-19, sin que haya la respuesta adecuada por parte de las autoridades, indicó Esther Espinoza Osorio, abogada de Kalli Luz Marina.



Mencionó que la semana pasada, estuvieron recibiendo vía telefónica casi a diario los casos de una a dos mujeres que habían sido sacadas de sus casas y sus hijos se encontraban retenidos por su agresor.



Explicó que en la región de Zongolica se da mucho que las mujeres, cuando se casan o viven en concubinato, se van a vivir a la casa de la familia de él.



Indicó que todas les manifiestan lo mismo, que llegó el esposo o pareja de la Ciudad de México o de los campos en Baja California y empezaron las agresiones graves contra ellas, llegando a sacarlas de sus hogares en el día y hasta plena noche.



Agregó que para ellas empieza un peregrinar con los agentes municipales, con los Síndicos y algunas han puestos sus denuncias pero con mucho trabajo, pues la Fiscalía está cerrada y solamente que las vean sumamente golpeadas les reciben la denuncia.



Comentó que además les dicen que les cuenten los hechos y cuando se reanuden las actividades les darán continuidad a las denuncias.



Recordó que durante esta pandemia se habilitó un número telefónico para que las mujeres agraviadas pudieran comunicarse y es así que les llaman y exponen sus casos y lamentablemente son situaciones que se dan a diario.



Señaló que han subido para hablar con la Fiscal y poner denuncias pero le dice que no se puede avanzar porque las órdenes de protección, aunque las giren, no se cumplen.



Refirió que incluso había una chica a la que se había ayudado a hacer un convenio porque se iba a separar de su pareja y de repente, un día estaba ella platicando con una persona y llega la pareja y la golpea a ella y a la persona con la que estaba y lo único que le dicen es que qué hacía en la calle si hay contingencia, siendo que no era la respuesta que se esperaba por parte de la autoridad.