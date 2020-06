Incrementan 189 contagios y 22 muertes por COVID-19, en 24 horas, en Veracruz

Los casos positivos a COVID-19 en Veracruz ascienden a 7,778 en 159 municipios; 1,247 veracruzanos han fallecido por este padecimiento; 189 confirmados y 22 defunciones en las últimas 24 horas.Durante la conferencia de prensa que ofrecen las autoridades sanitarias del estado, la jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Dulce María Espejo Guevara, informó que en el Estado ya se han estudiado 14,920 casos, de los cuales 5,045 son negativos y 2,097 se encuentran en investigación.971 de los positivos se consideran actuales (activos) y estos representan la actividad de la transmisión, en las dos últimas semanas.Ya son 159 municipios en donde se han identificado los casos positivos a COVID-19 en la entidad.En la zona centro: Veracruz 2,650; Córdoba 308; Boca del Río 303, Xalapa 222; Orizaba 139; Medellín 108; Fortín 84; La Antigua 55; Alvarado 52; Perore 49; Río Blanco 42; Coatepec 32; Ixtaczoquitlán 28; Manlio Fabio Altamirano y Úrsulo Galván 25; Emiliano Zapata 23 y Amatlán de los Reyes 22.Zona sur: Coatzacoalcos 750; Minatitlán 350; Cosoleacaque 137; Cosamaloapan 113; San Andrés Tuxtla 99; Tierra Blanca 72; Las Choapas 63; Nanchital 61 y Agua Dulce 47; Acayucan 43; Jáltipan 42; Santiago Tuxtla 35; Tres Valles 23; Lerdo 22 e Ixhuatlán del Sureste 21.En la zona norte: Poza Rica 514; Tuxpan 210; Papantla 117; Coatzintla 71, Martínez de la Torre 66; Tihuatlán 49 y Álamo Temapache 21.El resto de los casos se ubican en diversos municipios del Estado y un con número menor de positivos.Ángel R. Cabada 19; Isla 18; Nogales, Pánuco y Pueblo Viejo 17; Naranjos, Mariano Escobedo y Puente Nacional 16; Camerino Z. Mendoza, Carlos A. Carrillo, Paso de Ovejas y Soledad de Doblado 15; Catemaco, Cuitláhuac, Gutiérrez Zamora, Misantla y Tlalixcoyan 13; Cerro Azul, Coacoatzintla, Huatusco, Playa Vicente, Tantoyuca y Tlapacoyan 12; Jamapa 11; Jalacingo y Xico 10; Actopan, Altotonga, Ayahualulco, Cazones, José Azueta, Oteapan y Villa Aldama 9; Tlacotalpan 8.Chalma, Ixhuatlancillo, Moloacán, Paso del Macho, Tezonapa y Zongolica 7; Acultzingo, Atoyac, Chinameca, Hueyapan, San Rafael, Sayula de Alemán y Tlalnelhuayocan 6; Amatitlán, Atzacan, Chicontepec, Chocamán, Espinal, Ixhuatlán de Madero, Oluta, 5; Atzalan, Chacaltianguis, Coyutla, Tecolutla y Uxpanapa 4.Mientras que Acula, Banderilla, Carrillo Puerto, Coscomatepec, Huayacocotla, Ixhuatlán del Café, Jilotepec, Juan Rodríguez Clara, Maltrata, La Perla, Rafael Delgado, Rafael Lucio, Tempoal, Totutla se mantiene con 3 confirmados.Acatlán, Chiconamel, Chiconquiaco, Chinampa de Gorostiza, Chontla, Comapa, Cotaxtla, Cuichapa, Huiloapan, Ignacio de la Llave, Ixmatlahuacan, Naolinco, Omealca, Ozuluama, Pajapan, Soconusco, Soledad Atzompa, Tamiahua, Teocelo, Texistepec, Vega de Alatorre y Yanga con 2 positivos en cada demarcación.Los municipios donde solo hay un caso registrado son: Benito Juárez, Castillo de Teayo, Coxquihui, Filomeno Mata, El Higo, Ixcatepec, Landero y Coss, Magdalena, Mecayapan, Miahuatlán, Nautla, Platón Sánchez, Saltabarranca, San Juan Evangelista, Soteapan, Tamalín, Tatahuicapan, Tepetlán, Tequila, Texhuacán, Tlacolulan, Tomatlán, Las Vigas, Yecuatla y Zaragoza 1.4,653 se los pacientes positivos se consideran recuperados; mientras que 1,878 aún permanecen en vigilancia y 1,247 han fallecido en 102 municipios del Estado.Veracruz 392; Coatzacoalcos 168; Poza Rica 101; Minatitlán 71; Boca del Río y San Andrés Tuxtla 28; Cosoleacaque, Xalapa, Papantla y Nanchital 27; Tihuatlán 21; Córdoba 20; Las Choapas, Medellín y Perote 15; Coatzintla y Tuxpan 13; Martínez de la Torre y Agua Dulce 11; Manlio F. Altamirano 10; Coatepec, Jáltipan y Orizaba 9; Acayucan, Ixhuatlán del Sureste y Tierra Blanca 8.Alvarado, La Antigua, Playa Vicente y Santiago Tuxtla 6; Naranjos 5; Ángel R. Cabada, Ayahualulco, Fortín, Huatusco, Ixtaczoquitlán, Jamapa, Lerdo de Tejada y Soledad de Doblado 4; Cazones, Cosamaloapan, Emiliano Zapata, Paso de Ovejas, Tlapacoyan y Villa Aldama 3.En Amatlán, Cerro Azul, Coacoatzintla, Chalma, Isla, Jalacingo, Xico, Mariano Escobedo, Misantla, Moloacán, Pánuco, Pueblo Viejo, Río Blanco, Sayula, Tamiahua, Tantoyuca, Teocelo, Tezonapa, Tres Valles y Carlos A. Carrillo solo se han registrado 2 defunciones en cada demarcación.Los municipios donde solo se contabiliza un fallecido son: Álamo, Altotonga, Amatitlán, Atzacan, Atzalan, Camerino Z. Mendoza, Catemaco, Comapa, Coyutla, Cuitláhuac, Chinampa, Gutiérrez Zamora, Hueyapan, Ignacio de la Llave, Ixhuatlancillo, Magdalena, Maltrata, Mecayapan, Naolinco, Nogales, Oteapan, Pajapan, La Perla, Puente Nacional, Soledad Atzompa, Soteapan, Tecolutla, Tempoal, Tepetlán, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Tlalnelhuayocan, Totutla, Úrsulo Galván, Vega de Alatorre, Yanga y San Rafael.El 66% por ciento de las defunciones ocurrieron en hombres y el 34% en mujeres; dentro de las enfermedades crónicas que han presentado la mayoría de estos pacientes, están la hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad renal, cardiaca, entre otras; sin embargo, también se ha dado en pacientes aparentemente sin ningún factor de riesgo.Explicó que, los síntomas que produce este virus pueden ser leves o moderados y pasar la enfermedad en casa o por el contrario, tener complicaciones y requerir hospitalización.Y es que refirió que 4,414 pacientes requirieron hospitalización y son personas desde uno hasta los 100 años de edad; estos presentaban cuadros más severos; lo que indica que las complicaciones se pueden dar en cualquier edad y su recuperación ser más prolongada o incluso tener un desenlace fatal.Destacó que la tendencia de la curva continua en ascenso, conforme los casos positivos aumentan y este incremento en la transmisión y su dispersión se da por los movimientos de la población al interior de las localidades, donde hay transmisión; como de éstas, hacia poblaciones en donde aún no la hay, y viceversa.“Por ello, lo mejor es no exponerse y quedarse en casa; ya que pondrían infectar a familiares, amigos y compañeros de trabajo; y no sabes, si tú o algunos de ellos, necesitará hospitalización, y tampoco que tan grave o no puede ser; de ahí la importancia de guardar tu sana distancia y llevar a cabo las medidas de precaución que tanto se recomiendan en este espacio”, finalizó Dulce María Espejo Guevara.