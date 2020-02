Incrementan quejas contra hospitales de Veracruz

El comisionado de Arbitraje Médico, Víctor Hugo Domínguez Reboredo, informó que durante 2019 aumentaron en 5 por ciento las quejas de pacientes en contra de las instituciones de salud que operan en Veracruz.



Destacó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) concentra el mayor número de reclamos, especialmente en municipios como Veracruz, Boca del Río, Poza Rica, Martínez de la Torre y Coatzacoalcos, sin embargo, esto también se debe a que dicha institución agrupa al mayor número de derechohabientes.



“Sí tenemos la mayor incidencia y reclamos en el IMSS pero la población es más grande que la del ISSSTE; (…) las principales quejas en general son de que no llegan a tiempo a la consulta, que están los lugares muy saturados, de que no hay espacios para las camas, no se hacen diagnósticos acertados y deben ir a hospitales particulares y en ginecobstetricia que no hay la información común de porqué ocurren casos de preclamsia”, dijo.



Ante el incremento en las quejas, el funcionario informó que ya activaron nuevas delegaciones de la Comisión de Arbitraje Médico en la entidad, con el propósito de dar una mejor atención a los reclamos de la población.



“Habilitamos una delegación en el hospital de Río Blanco, otra en Coatzacoalcos, otra en Poza Rica y otra en Xalapa, así la gente va a tener una forma más cercana de llevar su queja", agregó.



Por otra parte, destacó que la queja más recurrente es sobre pacientes que avisan que las instituciones no les respetan fechas de consulta u operaciones.



Sin embargo, aseguró que logra conciliar al respecto y de forma favorable para el usuario.