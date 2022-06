Incremento a salario mínimo fue insuficiente ante inflación, lamentan

Debido a que la inflación se encuentra incontrolable y las utilidades fueron gravadas hasta con 20 por ciento, el incremento otorgado a los salarios mínimos se pulverizó, afirmó el secretario general de la CROM en la región de Orizaba, Alfredo Hernández Ávila.Comentó que cuando el Gobierno anunció su estrategia para contrarrestar la inflación ésta estaba en 5 por ciento y se estimaba que por el mes de diciembre se pudiera bajar un punto porcentual, además de que todos los empresarios se sumaron.Sin embargo, mencionó, la estrategia no ha sido del todo efectiva y les está pegando a los trabajadores en el bolsillo.Comentó que esto se ve sobre todo en la canasta básica, pues la carestía impide a la población adquirir lo necesario para su familia.Recordó que en fechas recientes se dió la entrega de utilidades y al menos en la zona hubo buenas cantidades para el personal, pues hubo quienes recibieron 40 mil pesos o hasta 80 mil, pero esa cifra no les llegó, porque el gobierno les aplicó impuesto y entonces les quitaron hasta 10 mil pesos, lo cual les afectó.Señaló que hay familias que se están viendo muy afectadas por la carestía y si no mejora la situación eventualmente se comenzarán a presentar más enfermedades, porque a la gente no le alcanza para alimentarse adecuadamente.