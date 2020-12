Incremento al salario mínimo, acto de justicia para los más vulnerables, opinan

Con el incremento al salario mínimo de un 15 por ciento para el 2021, se está haciendo justicia a la mano de obra, consideró el integrante del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM),Víctor Manuel García Trujeque.



Afirmó que contrario a lo que la gente cree, los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad no tienen salarios altos, por lo que el ajuste al salario mínimo será benéfico para la población más vulnerable.



"Los salarios de los electricistas no crea que son salarios grandes, aquí tengo salarios y le puede decir cuánto gana un liniero que anda exponiendo su vida. Se está haciendo justicia y estoy contento con ese incremento para la gente más vulnerable, que más lo necesita", dijo.



La Comisión de Salario Mínimo (CONSAMI) determinó que para el próximo año, el salario sea de 141 pesos con 70 centavos, es decir, 18 pesos con 48 centavos más que en este 2020.



García Trujeque consideró que el sector empresarial no tiene de otra más que aceptar y cumplir con el aumento.



"A ver qué hacen los empresarios sin la mano de obra; ahí se le acaban los privilegios. Tienen que aguantar, no hay de otra, que den tantito de todo lo que han tenido".



En cuanto a los trabajadores afectados por COVID-19 en el sindicato de electricistas, precisó que ha causado la muerte en al menos 32 de la región que representa.



Lamentó que la mayoría sean jóvenes, "todos los días se nos muere trabajadores, nos está pegando fuerte. De la división Valle de México y centro alrededor de 32, entre jovenes y adultos, de 28 a 30 años".