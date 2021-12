Incremento al salario mínimo pondría en aprietos a pequeños empresarios: CCE Orizaba-Córdoba

El incremento de 20 por ciento otorgado al salario mínimo pondrá en aprietos a los pequeños empresarios, ya que no tienen un margen de utilidad suficiente para soportar un aumento de ese tamaño, consideró el presidente de Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la zona Orizaba-Córdoba, Luis Cruz Montesinos.Mencionó que, aunado a ello, ven con preocupación la inflación, la cual está por arriba de lo que se planeaba para el 2022, por lo que no consideran que haya sido el momento oportuno para dar ese incremento al minisalario.Consideró que, desde el punto de vista de los empresarios, hubiera sido mejor estabilizar la inflación.Comentó que las grandes empresas podrán ajustar el salario conforme al aumento otorgado, pero para los pequeños y medianos sí habrá problemas.“A nosotros nos pega, pero no a los grandes empresarios, yo creo que sí tienen todo para pagarlo, pero los medianos y los micro empresarios, eso nos pega porque no nada más es el salario, sino no que aumentan también las responsabilidades tanto el Seguro como el ISSSTE”, añadió.