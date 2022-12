Incremento salarial no impactará en bienes y servicios, asegura diputado

Para el diputado local Antonio Luna Rosales, el incremento del 20% al salario mínimo que entrará en vigor a partir de este 1 de enero no impactará en los precios de bienes y servicios.Con ello, minimizó los análisis de algunos economistas que advierten que a la par del incremento salarial se disparará la inflación y dicho aumento quedará pulverizado.“Yo creo que esto es benéfico para todos los que van a recibir el incremento, es cosa de preguntar al pueblo si está de acuerdo o no con ese aumento salarial, obviamente que sí”.El legislador morenista aseveró que, en muchos de los casos, los pronósticos de analistas y economistas no han sido acertados.Agregó que el aumento al salario mínimo dará estabilidad a la economía de las familias y permitirá una reactivación económica para todos los sectores.Cabe mencionar que el 1 de enero de 2023 entra en vigor el incremento del 20% al salario mínimo, por lo que el sueldo básico pasará de 260 pesos a 312 en la frontera Norte y en el resto del país, el pago llegará a 207 pesos diarios.Enfatizó que el Banco de México (BANXICO) están haciendo lo necesario para controlar la inflación, que cerró en 7.4%.No obstante, los empresarios afirman que la inflación subyacente incrementó los costos de bienes y servicios hasta en un 30%.