Incrementos a salarios mínimos detonarán inflación, vaticina líder obrero

Pese a lo señalado por muchos economistas que el incremento a los salarios mínimos no eran detonantes de una inflación, sin embargo, al conjuntar la crisis de salud y económica, con una probable crisis política, se está dando un aumento en los precios de los productos de la canasta básica.



Esto lo aseguró Ricardo Espinoza López, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Auténtica de Trabajadores (CAT), quien dijo que “si aumentan los salarios, no hay ventas y los productos escasean, entonces esta medida sí es un factor determinante para que se dé más inflación”, añadió.



Entrevistado durante su estadía en esta capital, el dirigente nacional obrero justificó esta situación argumentando que dada la crisis económica “es necesario e indispensable que estén subiendo (de precio) los productos de consumo secundario y terciario, porque como no están vendiendo, (con esto) quieren recuperar dinero (los proveedores)”.



Expresó que la inflación, también es una crisis económica donde los trabajadores no son los responsables, sin embargo, son los más afectados, “porque perdemos empleos y podemos perder poder adquisitivo”.



Del incremento del 16% de los salarios mínimos, que entraron en vigor a partir del 1 de enero del presente año, reconoció la labor desarrollado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, coordinadamente con los sectores obrero y patronal, así como el gobierno, en donde se ha establecido un diálogo social y se han llegado a acuerdos para que los salarios puedan seguir avanzando.



De entrada, consideró que no se está viviendo una liberación de salarios, sino que es el aumento anual que señala la ley para los salarios mínimos, a pesar de los riesgos que ello implica.



“Nosotros sugerimos que después de la indexación, se pudieran aumentar los salarios, de manera gradual y sostenida para recuperar el poder adquisitivo, pero en tiempos más prolongados”, añadió.



En ese tenor, dijo que se debe tener cuidado de estos aumentos, porque pueden provocar burbujas inflacionarias, que podrían ocasionar que muchos pequeños, medianos y microempresarios despidan a trabajadores, de darse aumentos a los mínimos de manera desproporcionada y no estarán en condiciones de pagarlo.



Además, indicó que si los salarios mínimos aumentan de manera desproporcional, éstos alcanzarán a los salarios básicos contractuales, es decir, en un contrato colectivo de trabajo, cuando uno ingresa a trabajar, normalmente entras con salarios bases, que también a su vez, son superiores a los mínimos; pero si los mínimos suben tanto, pues alcanzarán a los contratos colectivos de trabajo y esto generará presiones para que los sindicatos pidamos o exijamos aumentos superiores a los porcentuales mínimos, lo cual traería un desequilibrio económico.



¿En el tiempo que llevamos de este año, cómo ha repercutido este incremento a los salarios mínimos? Se le preguntó.



Todavía no lo hemos visto, porque es muy poco tiempo para ello, pero la crisis de salud no ayuda, la crisis económica no ayuda y lo más seguro que si esto no se controla en el país, seguramente que tendremos mayores desplazamientos de mano de obra, porque seguramente no se van a poder pagar salarios.



Y ejemplificó: los micro negocios, que tienen 3, 4 o 5 empleados, al dar el aumento de un salario mínimo; no tener venta; los negocios cerrados; imagínate todo esto en crisis de salud, no van a poder pagar ni salarios mínimos ni máximos, van a tener que despedir gente, reajustar personal. No vemos el efecto, pero seguramente eso pasará, advirtió.



Para que esto se recupere, señaló por último, es necesario controlar la crisis de salud; es necesario buscar estímulos para que las empresas no cierren; buscar un salario vital que ayuden a las empresas para que los trabajadores tengan algún ingreso, para que se reabran las empresas que cerraron y para que se pueda apoyar la creación de nuevos empleos y eso no está sucediendo en este país. Al gobierno no le interesa ese tema; está hablando de otras cosas, menos de este tipo de cuestiones. Entonces vemos una situación complicada, vemos una cuestión difícil de salarios y empleos, pero esperemos que se pueda controlar la crisis en salud y en consecuencia la crisis económica, finalizó.