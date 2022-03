Incuantificables, pérdidas por bloqueo carretero en Oteapan: AMOTAC

Las pérdidas para el transporte de carga por los bloqueos en la autopista La Tinaja-Cosoleacaque aún son incuantificables, señaló el delegado de la Alianza Mexicana del Transporte A.C (AMOTAC), Juan Durán Mendoza.Resaltó que los transportistas invierten en el traslado de la mercancía, pero al retrasarse por el paro, no cumplen con los tiempos de entrega.En números, al estar varados, las pérdidas alcanzan el 20 por ciento y por circular a baja velocidad hasta del 50 por ciento.“Muchos empresarios nos contratan pero con tiempo, yo cargo a las 3 de la tarde y me descargas antes de las 3 (…) y si llego después de tiempo, me dicen que ya no quieren la mercancía. Ahí es en donde nos afecta, son pleitos de comunidades”.Tan sólo de AMOTAC se estiman hasta 120 unidades de carga las afectadas, pero no sólo los transportistas presentan pérdidas, los empresarios dueños de las mercancías, también. Principalmente los que trasladan alimentos refrigerados, representa mermas importantes.“De mi alianza se quedaron entre 100 y 120 unidades. Las pérdidas por estar parados, me voy a ganar 2 mil pesos diarios, perdí 4 mil. La pérdida la ven también los empresarios por sus mercancías; los refrigerados", expuso.Entre los viajes y mercancías, se anticipan pérdidas millonarias por el bloqueo en la zona sur del estado.