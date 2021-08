Inculquen a niños no quitarse el cubrebocas, pide SEV a padres

Los padres de familia deben tener claro que el regreso a clases presenciales no será de manera regular, se dará de manera escalonada, reiteró la delegada de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Diana Santiago Huesca.



Recordó que no se tendrán grupos completos, por lo cual deben estar tranquilos de que se realizan las acciones pertinentes para un retorno seguro, aunque se requiere que haya colaboración de los papás y mamás para que los niños cooperen usando siempre el cubrebocas y se respete la sana distancia.



"Que estén tranquilos, que se está haciendo todo el esfuerzo necesario para dar las garantías de que los niños regresen seguros a clases, necesitamos el apoyo de los padres porque es importante que les inculquen el tema del cubrebocas, de no quitárselo a menos que sea estrictamente necesario, no beso, no abrazo", dijo.



Indicó que como se había anticipado, los grupos se dividirán en dos para clases lunes y miércoles, así como martes y jueves, dejando los viernes para estudiantes rezagados que no pudieron tomar clases en línea.



El regreso no será al cien por ciento, será escalonado para acatar las medidas sanitarias en cuando al aforo.



"Padres de familia tengan muy claro que no va a ser un regreso a clases como siempre lo hemos tenido de tener a nuestros 20 niños, 25 niños, 30 niños por grupo, obviamente tiene que ser un regreso escalonado en donde vamos a tener muy poquitos niños por salón y que vamos a tener que distribuir a todos los alumnos durante toda la semana y probablemente dejar los viernes exclusivos para los niños que presenten rezago mayor".



Santiago Huesca señaló que ya se ha avanzado prácticamente al cien por ciento en la asignación de los kits de limpieza en las escuelas de la región.