Indagan presunto acoso sexual en escuelas de Veracruz Puerto

La delegada de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Diana Santiago Huesca, aseguró que ya investigan el presunto acoso sexual en el Colegio Bachilleres de Veracruz y en el Colegio Lizardi , luego de que alumnas denunciaran de forma anónima a docentes y prefectos.En entrevista telefónica, la funcionaria explicó que oficialmente no tienen denuncias o reportes al respecto en la Delegación que encabeza, ni por alumnas ni por directivos, por lo que fue mediante notas publicadas y denuncias vía redes sociales que se enteraron de estos casos y actuaron en consecuencia."Desde el primer momento que nos enteramos del tema del Colegio Lizardi nos pusimos en contacto con la autoridad educativa del Colegio para atender esta situación porque no se nos reportó nada de manera formal. (...) Ayer estuvieron en la escuela recorriendo salón por salón la titular de la unidad de género y la titular de escuelas particulares platicando con alumnos", dijo.Santiago Huesca mencionó que debido a lo delicado de estas acusaciones, se realizarán minuciosas investigaciones para corroborar o descartar los casos de acoso y aseguró que la SEV está en completa disposición de atender estas situaciones.Respecto a las recientes denuncias en el Colegio Bachilleres de Veracruz turno vespertino, la funcionaria dijo que también tendrán acercamientos con estudiantes y directiva, sobre todo por la captura de pantalla que fue publicada en donde un presunto trabajador de esta escuela acosa a una de las alumnas.La Delegada de la SEV destacó la importancia de que las alumnas denuncien estos abusos; en caso de que los directores hagan a un lado sus quejas, deben denunciar ante la Secretaría de Educación llamada o correo electrónico con Lorelei Rodríguez Torres, quien es enlace de trata de personas y Unidad de Género mediante la cuenta [email protected] o al número telefónico 8417700 extensión 7525.Cuestionada sobre el temor de las alumnas de recibir represalias por parte de la directiva de los planteles educativos tras denunciar estos casos de presunto acoso, Santiago Huesca dijo que la SEV se encarga de darle respaldo y apoyo a las estudiantes para que no sean amedrentadas, además de que se aplican sanciones a los y las directoras que no respalden ni den seguimiento a estas acusaciones.Por otra parte, recordó que en lo que va de la actual administración, han sido retirado del cargo siete docentes por acoso escolar, esto tras realizar investigaciones y confirmarse que los casos fueron verdaderos.