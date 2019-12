Indagan si exalcalde de Paso del Macho fue asesinado por “resentidos con su liderazgo”

La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga todas las líneas tras el asesinato del exalcalde de Paso del Macho, Rafael Pacheco Molina, incluso el liderazgo que ejerció en esa región, confirmó el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, al adelantar que ya hay avances importantes en este caso.



“Vamos a investigar todas las líneas. El ejercer un aparente liderazgo durante muchos años representa una de las líneas de investigación, si hay personas resentidas, molestas, con relación a esa parte, es una de las varias líneas de investigación”, dijo.



En entrevista, el encargado de la gobernabilidad dejó en claro que el objetivo es esclarecer la verdad sobre los hechos que derivaron con la muerte del exedil, la mañana del lunes, por lo que no se dejará nada fuera.



“Desde las cuestiones personales, que pueden ser afectivas, políticas, laborales, de todo tipo”, dijo y al negar que se pueda tratar de un crimen político como acusó el dirigente perredista, Jesús Velasquez, ante la posibilidad de que Pacheco Molina buscaba contender por un cargo político.



“Aquí en política, como en otras cosas, hay razas, nosotros no pertenecemos a esa clase de políticos que ese señor hace alusión, si él forma parte de ese tipo de políticos, se equivoca con nosotros pues no tenemos ese ADN”, apuntó.