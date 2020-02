Indagan si familiar participó en secuestro de empresario de Río Blanco

Instancias ministeriales especulan sobre la probable participación de un familiar cercano en el secuestro de quien fuera propietario de “Supermercado de Dulces”, Roberto Cruz García.



Trascendió que un familiar se encuentra desaparecido desde el día en que se perpetró el secuestro, descartando que también haya sido privado de la libertad, por lo cual se le podría vincular con la desaparición del empresario.



Lo anterior tendría relación sobre el móvil del secuestro, en el que los participantes sabían exactamente donde estaba el disco duro de las cámaras del circuito de videovigilancia, el cual se llevaron para no dejar constancia de los hechos.



Asimismo, los secuestradores sabían los movimientos del empresario, lo que deja en claro que hubo participación directa de personas que le conocían y estaban familiarizadas con la vivienda a la cual ingresaron para cometer el plagio.



Otra versión que trascendió en ultimas horas, es la posible detención de cinco personas involucradas de manera directa en el secuestro, mismas que habrían sido detenidas tras un operativo realizado en colonias del oriente de Río Blanco.



Aunque las autoridades no han confirmado el dicho, tampoco lo han descartado pero es posible que en la siguiente semana se esclarezca el secuestro y determine si hubo o no participación directa de algún familiar, amigo o empleado de la familia.