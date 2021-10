Hasta la fecha ningún trabajador de la Secretaría del Bienestar en Veracruz ha sido sancionado por presuntos actos de corrupción en los censos y entrega de apoyos para afectados por el huracán Grace.Sin embargo, sí hay investigaciones internas con las que, en su momento, se determinarán si los señalamientos o “díceres” eran verdaderos, afirmó el delegado de la Secretaría de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.En entrevista refirió que ningún trabajador de la dependencia federal en Veracruz ha sido sancionado, pues en su opinión cualquier tipo de acusación se debe de sustentar con pruebas o una denuncia ante las autoridades competentes y no quedarse en lo mediático.“Tienen que documentar, tienen que denunciar; está la Secretaría de la Función Pública para eso. Ejecutamos acciones ante los órganos internos de control (…).“(Sanciones) no hasta el momento porque no somos los que sancionamos nosotros; damos conocimiento de hechos a los Órganos Internos de Control y ya son ellos los que evalúan y determinan y tampoco somos Ministerio Público”, aclaróReconoció que ante las presuntas irregularidades como peticiones de “moches” se evaluará cada caso, aunque no se pueden fiar de “díceres”.