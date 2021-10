Indagan si violencia en Centro de Xalapa es por “cobro de piso” a comerciantes

Se aplicará la ley contra quien asesinó a un hombre en el centro de Xalapa, aseguró el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez al señalar que investiga si el hecho tiene relación con el crimen organizado y el cobro de piso a comerciantes.La Fiscalía General del Estado (FGE), investiga el asesinato que se suscitó en el centro de la capital estado, por lo que García Jiménez advirtió que en Veracruz se aplica la ley en contra de quien atente contra la vida de cualquier ciudadano.En conferencia de prensa. desde Palacio de Gobierno, el mandatario estatal fue cuestionado respecto al hecho donde perdió la vida el hijo de un exlíder de comerciantes informales, a lo que aclaró que las investigaciones siguen su curso.Asimismo, mencionó que se desconoce si el hecho tiene relación con el crimen organizado y descartó abundar en el tema al acotar que no puede intervenir para evitar entorpecer las indagatorias de la autoridad.“Es lo que van averiguar, si él o la persona que lo hizo tiene relación alguna con los comercios que se han asentado en esa zona. No lo sabemos, esos detalles del proceso judicial no me los comparten, porque conforman las averiguaciones, para cuidar el debido proceso eso se mantiene en la secrecía obligada”, apuntó.En otro tema y respecto a la persona que perdió la vida en los bajos de Palacio de Gobierno, el mandatario estatal lamentó que en ese caso la familia se haya desentendido, lo que dejó un desenlace fatal.“Es una situación muy lamentable, porque es abandonado por la familia, la familia no tuvo ningún interés, a veces la descomposición familiar; es una situación insalvable. Entonces es triste, porque a este tipo de personas no las reclama nadie”, finalizó el titular del ejecutivo.