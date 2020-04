Indagarán presunta muerte de coronavirus por negligencia en IMSS Veracruz

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó que se revisará un posible caso de negligencia hacia un paciente sospechoso de tener COVID-19 y que no recibió atención en la Clínica 57 del puerto de Veracruz.



Durante la conferencia matutina de este martes, se le señaló al funcionario que el viernes pasado un hombre entró a dicho hospital entre las 6 y 7 de la tarde con síntomas de COVID-19.



“El señor también tenía la glucosa baja y a las 7:30 de la noche lo mandaron de regreso a su casa con oxigeno y a las 4 horas murió”, expuso una reportera.



Detalló que se trata de una familia de escasos recursos, quienes no tenían dinero para poder pagar la sepultura y el velorio; por lo que estuvieron “boteando” y así consiguieron dinero.



“La angustia de que la esposa tiene obesidad, la presión alta y padece diabetes; no sabe de qué murió (su pareja) porque cuando regresaron al Seguro Social ningún doctor quiso extender el certificado; quien extendió el certificado fue la funeraria, aunque el señor ni siquiera es su paciente”.



Al respecto, el Director General del IMSS reconoció que esto es una situación normal, señalando que la pandemia está afectando a todos los sistemas de Salud.



Añadió que consultará este tema con la titular del Órgano de Operación Administrativa Veracruz-Norte, María de Lourdes Carranza Bernal.