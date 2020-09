Indemnizan con mil 335 pesos a ciudadano agredido por policías, en Orizaba

Debido a que el ayuntamiento de Orizaba recibió una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por hechos en agravio de un ciudadano de Rafael Delgado y éste considera que no se le repara el daño, llevará su caso a la Comisión Nacional (CNDH).Juan Carlos Welsh Rodríguez, ingeniero de profesión, explicó que el 13 de abril del 2019 se encontró con policías de Orizaba en un retén instalado pasando el puente el río San Antonio, cuando ya no les correspondía, pues ahí es Jalapilla.Mencionó que él iba caminando y los uniformados le pidieron identificarse, a lo cual les respondió que no era su jurisdicción; sin embargo, al insistir y ver que no llevaba su credencial del INE les dijo que se apegaba al artículo 16 constitucional.El también presidente de la asociación civil Desarrollo Integral Sustentable de la Sierra (Deinsudes) comentó que esto bastó para que los policías lo agredieran física y verbalmente y lo llevaran detenido a la inspección de policía, en donde tuvo que pagar una multa de mil 335 pesos.Agregó que por ese abuso interpuso una queja ante la CEDH, instancia que después de investigar su caso emitió la recomendación 109/2020 al ayuntamiento de Orizaba al acreditar “la violación al derecho a la libertad personal y por lo cual se le solicita realizar una investigación interna para fincar la responsabilidad administrativa a los servidores públicos involucrados”.Igualmente, mencionó, se indica al ayuntamiento que se deben devolver los mil 335 pesos al afectado y brindar capacitación en materia de promoción, respeto, defensa y garantía de los derechos humanos al personal involucrado y evitar omisiones que revictimicen al agraviado.Mencionó que el pasado 10 de agosto recibió un oficio del ayuntamiento de Orizaba en donde se le informaba que tenía 3 días hábiles para acudir a solicitar la reintegración del dinero de la multa y le hacían extensivas sus disculpas “por las molestias generadas por los servidores públicos, a los cuales ya se les ha dado capacitación y vista al órgano interno de control por sus actos”.No obstante, el ingeniero indicó que no se siente satisfecho con esa respuesta, pues no se le está reparando el daño, por lo que llevará su caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.