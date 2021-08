Independencia de México se selló en este pedacito de Veracruz: Gobernador

"Córdoba es ese pedacito de tierra que selló nuestra independencia. ¡Viva Córdoba! ¡Viva el México independiente!", expresó el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez al asistir a la sesión solemne del Congreso local, con motivo de la firma de los Tratados de Córdoba.



Este día, en el teatro “Pedro Díaz”, se efectuó dicha sesión solemne para dar inicio con la celebración de esta fecha tan importante a nivel nacional. Tal es la relevancia que al mediodía el presidente de Ecuador acompañará al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al evento conmemorativo en la ex Hacienda de Toxpan.



Fue cuando el reloj marcaba las 8:00 horas que inició esta sesión solemne, a la cual acudieron un sin número de invitados del Gobierno del Estado, funcionarios de despacho y se dieron cita los diputados.



Aquí, el Gobernador del Estado aseguró que esos pasajes históricos nos definen como nación independiente, "aunque hubiésemos querido estar frente al pueblo y en mejores circunstancias sin el tormentoso contagio viral que atravesamos, no tener a flor de piel tan recientes daños por el fenómeno meteorológico Grace, pero la trascendencia de los Tratados firmados se impone ante cualquier adversidad".



De igual forma, destacó que a 200 años de esta firma de tratados se retoma aquel espíritu de unidad, para concertar acuerdos entre los tres poderes soberanos y los diversos actores políticos "que aun con pensamientos antagónicos, sabremos convivir en el mismo espacio tras objetivos comunes. Es aquí en este parlamento donde se ha generado este tipo de acuerdos. Hoy aquí coincidimos, la historia nos enseña, queremos tener un futuro construido en un país mejor. Hemos asistido a Córdoba para rememorar este evento del cual se desprende esta enseñanza política y para decirlo con mucho orgullo a toda la nación: que la Independencia de México se selló en este pedacito de nuestra gran tierra veracruzana".



Esta fecha, dijo, trascendido nacionalmente, pues además de que asistirá el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también estará el Presidente de Ecuador. "Este hecho se enmarca en el ámbito internacional con la llegada de un mandatario de un país hermano".



Durante su discurso, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, Inés Romero, apeló a la paz que trajo esta firma y recordó el símbolo de este evento. "A 200 años después de aquella rúbrica en el Portal de Zevallos, debemos recordar que tenemos que trabajar por Veracruz. El pacto de que la separación de poderes no debe ser separación de ideales, sino la coordinación de éstos para lograr conformar la paz social que todos necesitamos. A 200 años de la firma de los tratados de Córdoba, hoy en Veracruz estamos en el camino correcto".



Esta sesión solemne concluyó a las 8:42 horas, dando paso a otra serie de eventos por esta conmemoración.