Indígena pide ayuda; fue golpeada por su esposo y parió a niña prematura en Veracruz

En plena pandemia Meregilda Pascual Gutiérrez, mujer de la sierra de Soteapan, dio a luz a su bebé. La pequeña nació prematura con seis meses de edad debido a que su expareja la golpeó causándole amenaza de aborto.



Meregilda de 29 años salió de su pueblo Buena Vista con una amenaza de aborto originada por una discusión que sostuvo con su esposo, quien la golpeó causando que su hija naciera prematura el 11 de abril en el hospital General de Boca del Río.



Desde entonces, la pequeña se debatía entre la vida y la muerte. Pesó 800 gramos y presentó signos de anemia, por lo cual el pronóstico de los médicos era desalentador.



“Tuve problemas con mi esposo, me quiso ahorcar y por estar forcejeando con él me provocó todo esto". Meregilda dice no piensa en demandar por agresión a su expareja, pues toda la atención la tiene por ahora con su hija.



Tiene otra niña de 7 años del mismo matrimonio, de quien su hermana se hace cargo en el pueblo. Menciona que más adelante pedirá manutención al padre, pues cree no podrá sola con los gastos.



“No tengo dinero ni para rentar, como ya llevaba tiempo con el sangrado gasté mucho dinero en medicamentos, cuando llegué al hospital ya no tenía nada, ni dónde quedarme, el padre de mi hija se desentendió por completo de nosotras”.



Cuando llegó a la ciudad se encontraba sola. Inicialmente recibió ayuda de la casa hogar Santa Ana, donde pernoctó cuando su hija se encontraba hospitalizada en Boca del Río y daba agradecimiento limpiando el lugar.



“Allá en el Hospital de Boca me decían que no podía irme a mi casa, tenía que estar con mi hija todos los días (…) me decían que le hablara, aunque no me dejaran cargarla porque la tenían conectada”, dijo Meregilda.



El 7 de mayo la pequeñita Rosa Isela, bautizada así por su abuela, fue trasladada por medidas sanitarias del nosocomio de Boca del Río, que fue decretado “hospital Covid” al hospital infantil de Veracruz.



Después de 2 semanas parece haber mejoras en su salud.



“Las enfermeras me han dicho que está mejorado, Está ganado peso que era importante, la última vez que la vi fue el 18 de Mayo y se veía mejor, ya no me dejan verla por lo de la pandemia se vaya a contagiar, aún es muy débil y consideran un riego y aunque sufro, por eso creo está bien“, señala la madre.



Desde que la pequeñita Rosa Isela está en la Torre Pediátrica la madre vive en un albergue ubicado a unas cuadras de donde se ubica su hija, aunque no la dejan verla por ahora, todos los días pregunta por su salud.



Lleva así 40 días lejos de su pueblo. Asegura que no se separará de su pequeña hija hasta tenerla sana y salva entre sus brazos y regresar juntos a casa.



Por la situación de anemia de la recién nacida necesitan 2 donadores para reponer la sangre que le dieron en el centro de transfusión para la niña. Puso a disposición el número de contacto 2299093585 para quien pudiera ayudarla sin importar del tipo que sea esta, siempre y cuando sea saludable.



Los doctores esperan que en dos meses la niña Rosa Isela pueda estar con su madre y posteriormente reunir a la familia en Soteapan.