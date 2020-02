Indígenas de La Huasteca buscan mejorar oportunidades sin olvidar sus raíces

En la región Huasteca, los pueblos indígenas han manifestado la expectativa por obtener mejores oportunidades buscando dejar a un lado algunas limitantes, como la discriminación.



Tirso Bautista, asesor de Asuntos Indígenas, mencionó que las lenguas maternas tienen trascendencia a nivel internacional. No obstante, el Gobierno debe permitir que en las localidades haya desarrollo basado en nuevas tecnologías, sin olvidar las raíces, como dominar algún tipo de lengua de la zona de la Huasteca.



El profesor, nacido en Chicontepec, ha manifestado que se observa una carencia en cuanto a la preservación de lenguas indígenas, pues el español ha sido predominante tanto en el aprendizaje que se tiene desde la infancia, como al ingresar a un trabajo estable desde alguna zona conurbada.



Al respecto, recordó que hay tratados y convenios que la ONU ha fortalecido para fomentar políticas públicas que eviten que se pierdan algunas lenguas originarias, como la tepehua y náhuatl, que aún son habladas en el norte de Veracruz.



“(Ahora) que se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, (hay que) darle el valor a la lengua y hacer valer lo que está escrito en la Constitución. Hoy, en estos tiempos, dominar una lengua materna no te limita en el tema laboral. Al contrario, te da mayor posibilidad debido a esa nueva forma de hacer ver que los indígenas tenemos las mismas oportunidades de estar con más capacidad, ya que no es lo mismo hablar una lengua, a hablar dos”, expuso.



Recordó que hay muchas lenguas en riesgo de desaparecer en la región Huasteca, como el tepehua y el náhuatl, que cada año disminuye el porcentaje de personas que dejan de hablarlo o transmitirlo a las nuevas generaciones, por lo que en breve se verá una convocatoria desde Los Pinos para realizar un Congreso Internacional de Lenguas en Riesgo.



“Hermanos y hermanas indígenas, ya tienen acceso la tecnología de la información y la comunicación. Hoy en día, un celular ya puede ser manipulado por un hermano indígena, dándole la posibilidad de poder interactuar en este mundo. Pero tiene que verse un trabajo de parte de Gobierno y sociedad, ya que hay zonas donde la señal tecnológica no ha logrado el desarrollo esperado. Estamos frente a una oportunidad de mejorar las oportunidades; la desventaja sería olvidar las raíces y caer en el error que las lenguas indígenas dejen de ser una forma de expresión, aunque en redes o demás medios cada vez se escuchan o se observan menos”, añadió.



En ese contexto, el especialista resaltó la sinergia que se otorga a través de Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas, donde la titular, Xóchitl Molina González, ha mantenido una conducta de trabajo a favor del respeto de los pueblos indígenas, ya que la discriminación es latente.