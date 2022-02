Indígenas de la sierra de Zongolica hacen un llamado a la OMS ante carencias en salud

Debido al abandono en el que se encuentran en materia de salud, pobladores de la región serrana de Zongolica hicieron un llamado a la Organización Mundial de la Salud, pues está visto que ni a las autoridades federales ni de Veracruz les interesan los indígenas.Señalaron que tristemente, las condiciones en que se encuentran tanto las clínicas de salud como el propio hospital del IMSS son peores que nunca, con infraestructura en pésimas condiciones, sin equipo y hasta sin personal.Sobre este tema, personal del Hospital de Zongolica Bienestar, reconoció que son muchas las carencias que tienen, pues el presupuesto se redujo a sólo 27 mil pesos y tan sólo un balón de Bakri cuesta 4 mil pesos, entonces "qué se puede comprar con esos 23 mil pesos si se usa un mundo de bolsas, guantes y jeringas".Señalaron que no hay aditamentos para las bombas de infusión, sólo se cuenta con un ventilador, ni siquiera hay oxímetros y las instalaciones de oxígeno tienen fugas, no hay medicamentos, equipos médicos ni personal.En cuanto a las instalaciones, mencionaron que hay goteras, fugas y cuando es época de estiaje no hay ni agua para lavarse las manos ni se puede pasar a los sanitarios por lo mismo, por lo que recurren a las tienditas para ir al baño.Comentaron que por ejemplo la pasada administración les ayudó mandándoles pipas pero la cisterna está fracturada, entonces, aunque les den agua, se filtra.Mencionaron que los trabajadores están atados de manos y al atender a la población se exponen legalmente por las mismas carencias que hay.Además, ni siquiera pueden exigir material ni quejarse abiertamente, pues una compañera que señaló las condiciones en que estaban fue suspendida por un año.Agregaron que también falta personal, pues desde el 2016 no hay director, ya que fue despedido y éste denunció la rescisión de contrato injustificada, por lo que al estar demandada la plaza no se ha podido ocupar y en la misma situación hay dos plazas más.